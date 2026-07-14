Cae Rafael "N", tirador de la Vía Atlixcáyotl en Puebla

Durante la madrugada de este martes trascendió en redes sociales una balacera en la zona de Angelópolis, Puebla. La razón era una diligencia de cateo por parte de la Fiscalía de Puebla, que terminó en un fuerte enfrentamiento por un ataque armado.

Fue al interior del fraccionamiento Santa Fe donde se registró un fuerte enfrentamiento armado entre agentes ministeriales y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), que fueron recibidos a balazos en la zona, donde finalmente se detuvo a Rafael "N", quien fue identificado como presunto tirador de la Vía Atlixcáyotl.

¿Quién es Rafael "N", "El tirador de la Vía Atlixcáyotl?

Rafael "N" es un agresor apodado como "El tirador de la Vía Atlixcáyotl" en Puebla, quien cuenta con al menos 10 carpetas de investigación por disparar en contra de peatones y conductores de automóviles.

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