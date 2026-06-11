Presuntos boletos falsos para el Mundial y 13 celulares asegurados en CDMX

A través de redes sociales comenzó a circular información sobre la presunta detención de cuatro personas de nacionalidad colombiana señaladas por supuestamente vender boletos falsos en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México durante el partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica.

De acuerdo con los reportes difundidos, las personas fueron identificadas como Jonathan Torres, Jenny Rodríguez, Johnny Smith y Angélica Almanza.

Las versiones señalan que los hechos habrían ocurrido en los alrededores del inmueble, donde miles de aficionados se congregaron para asistir al encuentro que marcó el inicio de la Copa del Mundo.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido información sobre el caso ni se han dado a conocer más detalles sobre la situación.



Cuatro personas de nacionalidad colombiana. Redes Sociales.

SSC detiene a pareja con 13 celulares en el Centro Histórico

Mientras tanto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó sobre la detención de un hombre y una mujer señalados por el robo de teléfonos celulares en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

De acuerdo con la dependencia, policías de Tránsito detuvieron a ambas personas luego de que un ciudadano los señalara como responsables de sustraerle su dispositivo móvil cuando se encontraba en el cruce de las calles Venustiano Carranza e Isabel la Católica, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Tras una revisión preventiva, los uniformados hallaron 13 teléfonos celulares de los que no pudieron acreditar su legal propiedad.

Por ello, el hombre de 33 años y la mujer de 48 años fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.