CAF crea fondo para recuperación tras sismos en Venezuela

CAF –banco de desarrollo de América Latina y el Caribe–, anunció la creación del Fondo para la recuperación y reconstrucción de Venezuela, un mecanismo destinado a reunir y canalizar aportes públicos, privados y de la comunidad internacional hacia las necesidades prioritarias del país tras los sismos registrados el pasado miércoles.

Se informó que la iniciativa se suma a la donación de 300 mil dólares en ayuda humanitaria anunciada por la institución para atender la emergencia; y al aporte de capital semilla de un millón de dólares para activar el mecanismo y financiar las primeras iniciativas prioritaria.

El Fondo informó que permitirá recibir contribuciones de gobiernos, organismos internacionales, empresas, fundaciones, personas naturales y otros socios, reunirlas bajo un marco común de administración y rendición de cuentas, y orientarlas hacia las iniciativas que defina y priorice el gobierno venezolano.

De esta manera, dijo, busca facilitar una respuesta coordinada que evite la fragmentación de esfuerzos y acelere la llegada de recursos a las zonas afectadas.

La institución dejó claro que no cobrará comisión alguna por la administración fiduciaria y la implementación de los recursos, de modo que la totalidad de los aportes se destine a la atención de la emergencia y a la reconstrucción.

Fases y administración del Fondo

“Los actos de la naturaleza se responden con actos de humanidad y solidaridad, y Venezuela nos requiere hoy más que nunca. Venezuela es país fundador y sede de CAF, y por eso ponemos en marcha este Fondo para la reconstrucción: un mecanismo ágil y transparente al que invitamos a sumarse a gobiernos y al sector privado, para que sus aportes, junto con los nuestros, formen parte de una respuesta efectiva".

“Nuestro compromiso es acompañar al pueblo venezolano no solo en la emergencia, sino a lo largo de todo el camino de recuperación y reconstrucción que tenemos por delante”, afirmó Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.

Se aseguró que el mecanismo fue concebido para adaptarse a las distintas etapas de la respuesta, por lo que una primera fase contempla la atención inmediata, con ayuda humanitaria, suministros esenciales y apoyo a las instituciones encargadas de la emergencia.

Posteriormente, la rehabilitación de servicios críticos en áreas como salud, agua y saneamiento, energía, educación y conectividad; y, finalmente, la recuperación y la resiliencia, con foco en la reconstrucción temprana, la recuperación de los medios de vida y la reducción de la vulnerabilidad frente a futuros eventos; “las intervenciones se definirán de manera progresiva, conforme a las evaluaciones de daños y a las prioridades establecidas por el Gobierno”.

El Fondo sostuvo que operará con recursos segregados e independientes de los recursos propios de CAF, trazabilidad por iniciativa, reportes financieros periódicos y auditoría independiente.

Las contribuciones podrán realizarse en dólares estadounidenses o en euros, y su ejecución será flexible: las iniciativas podrán llevarse adelante a través de entidades ejecutoras elegibles o, cuando resulte más eficiente, mediante la gestión directa de CAF.