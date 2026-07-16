Felipe Calderón compara a México con Venezuela y critica la reforma judicial

Felipe Calderón trasladó este jueves el debate político mexicano a Europa al afirmar que México enfrenta un proceso "parecido al de Venezuela" y advertir que el país "va en la misma vía" por el deterioro de las instituciones democráticas.

Desde Madrid, el expresidente sostuvo que la reforma al Poder Judicial representa uno de los principales riesgos para el Estado de derecho y para la protección de los derechos ciudadanos.

Durante su participación en el Libertas Forum, organizado por el Partido Popular Europeo, Calderón aseguró que el populismo destruyó en Venezuela la economía, el Poder Judicial y el sistema electoral. Después sostuvo que México avanza por una ruta similar.

"Tenemos un problema parecido al de Venezuela", afirmó al describir el panorama político mexicano ante dirigentes conservadores europeos y exmandatarios latinoamericanos.

El ex mandatario centró buena parte de su intervención en la reforma constitucional que transformó el mecanismo de elección de jueces, magistrados y ministros. Según dijo, la elección mediante voto popular abrió la puerta a perfiles cuya principal característica es la cercanía con el gobierno.

Calderón afirmó que entre los nuevos integrantes del Poder Judicial fueron electos abogados "leales al Gobierno" e incluso abogados de narcotraficantes. Sin embargo, durante su intervención no presentó pruebas ni mencionó expedientes específicos que respaldaran esa acusación.

También cuestionó las consecuencias que, a su juicio, tendrá el nuevo modelo para los ciudadanos.

"¿Quién va a proteger los derechos de los ciudadanos? Nunca se le podrá ganar un juicio al Gobierno", sostuvo al insistir en que desaparecen los contrapesos frente al Poder Ejecutivo.

El expresidente agregó que la incertidumbre institucional también termina por afectar la confianza de inversionistas y el entorno económico. En ese contexto señaló que la relación comercial con Estados Unidos atraviesa un momento complejo y consideró que la administración de Donald Trump tampoco apuesta por una política de libre comercio irrestricto.

Las declaraciones fueron pronunciadas durante un encuentro internacional dedicado a discutir el avance del populismo y los desafíos para las democracias liberales, organizado por el Partido Popular Europeo, una de las principales fuerzas políticas del bloque comunitario.

Un mensaje dirigido fuera de México

La intervención de Calderón ocurre en un momento en que el gobierno de Claudia Sheinbaum busca consolidar la implementación de la reforma judicial y defenderla ante organismos internacionales, inversionistas y socios comerciales.

Mientras el gobierno sostiene que la elección popular democratiza al Poder Judicial, combate redes de corrupción y acerca la justicia a la ciudadanía, Calderón presentó el cambio constitucional como un paso hacia la concentración del poder y la pérdida de independencia de los tribunales.

No es la primera ocasión que el expresidente compara al gobierno mexicano con el modelo venezolano. Sin embargo, esta vez eligió un foro internacional para colocar ese mensaje frente a dirigentes políticos europeos, en momentos en que México mantiene negociaciones económicas con Estados Unidos y la Unión Europea y busca fortalecer su imagen como destino de inversión.