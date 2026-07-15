Calendario oficial de la SEP: Días de asueto y puentes

Ya comienzan las vacaciones y pronto empezará el nuevo ciclo escolar. Sin embargo, incorporarse a la escuela, como padre, tutor, alumno o maestro puede resultar tan emocionante, como abrumador. Por esa razón es que en esta ocasión.

Este miércoles, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el calendario escolar aplicable para las 32 estados del país, concretamente para la educación preescolar, primaria, secundaria, normal y otras instituciones dedicadas a la formación magisterial.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), explicó que el siguiente ciclo escolar, iniciará el próximo 31 de agosto de 2026 y concluirá el 9 de julio de 2027.

Periodos vacacionales

Las vacaciones estarán divididas en dos periodos de receso escolar, correspondientes al periodo invernal del 21 de diciembre al 5 de enero y a las vacaciones de Semana Santa del 22 de marzo al 3 de abril de 2027.

Publicamos el #CalendarioEscolar 2026-2027 para Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, vigente para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.



El próximo ciclo escolar iniciará el 31 de agosto de 2026 y concluirá el 9 de julio... pic.twitter.com/s2Va3bW7MK — SEP México (@SEP_mx) July 15, 2026

Sin embargo, la fecha de conclusión de ciclo escolar variará de acuerdo con el nivel educativo. Se contemplan 185 días efectivos.

Días feriados

De acuerdo con el calendario escolar para el ciclo escolar lectivo para el ciclo 2026- 2027 aplicable a la educación preescolar, primaria y secundaria los días feriados serán:

2 de noviembre por Día de Muertos

por 16 de noviembre por la conmemoración de Revolución Mexicana

por la conmemoración de 25 de diciembre.

1 y 6 de enero.

1 de febrero

15 de marzo

5 de mayo

Los días de asueto obligatorio aplican para todos los niveles. El único cambio entre educación básica y normal, que se suma una semana de clases para julio a quienes se preparan para hacer maestros.