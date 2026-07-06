Canaco CDMX estima derrama económica de más de 22 mil millones por Copa Mundial

En una evaluación preliminar, una vez que concluyó la jornada futbolística en la capital del país, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX), estima que la Copa del Mundo generó una derrama económica de más de 22 mil millones de pesos.

Lo anterior, al favorecer a sectores como el turismo, hospedaje, comercio, venta de artesanías, restaurantes y bares, entre otros, indicó.

Impacto económico y generación de empleo en CDMX

"Las cifras contundentes y la cobertura favorable, consolidan la imagen de una capital preparada para eventos de talla internacional", aseveró su presidente Vicente Gutiérrez Camposeco, quien celebró algunos de los principales resultados que dejó el evento futbolístico.

Señaló que las proyecciones de la Canaco CDMX estimaban una derrama superior a los 22 mil 678 millones de pesos para la capital y la creación de alrededor de 80 mil empleos.

En el sector de turismo y hotelería, el evento posicionó a la capital con alta visibilidad internacional, por lo que se proyectó la llegada de más de 1.1 millones de turistas, con un gasto promedio de hasta 22 mil 500 pesos por visitante.

Infraestructura y movilidad durante el Mundial

En cuanto al empleo, el sector servicios ha sido el más dinámico, con la creación estimada de 80 mil empleos temporales en la capital, ligados a la atención al cliente, logística, transporte y comercio.

En cuanto a mejoras en infraestructura urbana, se considera la recuperación de espacios públicos, iluminación, áreas verdes y retiro de vendedores ambulantes, particularmente en zonas como la Alameda Central y áreas cercanas al Estadio Ciudad de México.

Sobre el tema de transporte y movilidad, la Canaco CDMX señaló que el esquema "Última milla" y la organización del traslado de los aficionados al Estadio Ciudad de México a través de unidades RTP, Metro y Tren ligero, permitieron fluidez en accesos y salidas, con una razonable congestión vehicular.

Con lo anterior, Gutiérrez Camposeco señaló que la Ciudad de México mostró su capacidad logística y de organización, seguridad garantizada, transporte eficiente y festivales multitudinarios.

"El Mundial de Futbol FIFA 2026 se vivió con orden, alegría y promoción en beneficio del comercio, los servicios y el turismo", sostuvo el dirigente empresarial.

A ello, se suma el dato que dio la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), que la marca Adidas confirmó que la playera de la Selección Mexicana es la más vendida de todo su portafolio global durante el Mundial 2026, con más de 5 millones de unidades comercializadas, por encima de selecciones históricas como Alemania y España.

Gran parte de estas playeras —y las de otras selecciones que viste la marca alemana— se fabrican en una planta de Irapuato, Guanajuato, que emplea a más de 3 mil trabajadores mexicanos: la prenda más vendida del planeta lleva la etiqueta "Hecho en México".