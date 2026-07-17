Canadá invertirá 149 mdp en México para desaparecidos, trata y pesca ilegal

Canadá destinará cerca de 12 millones de dólares canadienses, equivalentes a 149 millones de pesos mexicanos, para impulsar nuevos proyectos de cooperación con México en identificación de personas desaparecidas, combate a la trata y el tráfico ilícito de migrantes, así como vigilancia satelital contra la pesca ilegal.

"Hoy anuncio cerca de 12 millones de dólares canadienses en nuevas iniciativas que fortalecen nuestra asociación con México", declaró la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Anita Anand, durante una conferencia conjunta con el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez.

El paquete incluye apoyo al Programa de Identificación Humana del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), que trabaja con instituciones mexicanas para fortalecer las capacidades de identificación forense de personas desaparecidas y acompañar a sus familias.

Proyectos clave para seguridad humana y protección marítima

Además, Canadá invertirá cinco millones de dólares canadienses en un proyecto encabezado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en coordinación con Interpol, para prevenir y responder a la trata de personas y al tráfico ilícito de migrantes mediante el fortalecimiento de la cooperación regional y las capacidades de investigación.

El tercer componente contempla siete millones de dólares canadienses para extender a México el programa Dark Vessel Detection, una plataforma que utiliza imágenes satelitales para detectar embarcaciones que navegan con sus sistemas de identificación automática apagados, una práctica asociada con la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

Anand afirmó que estas iniciativas buscan ampliar la cooperación bilateral en áreas de seguridad humana y protección marítima. "Juntos estamos fortaleciendo nuestra alianza para enfrentar desafíos compartidos, desde la seguridad humana hasta la protección de nuestros océanos", señaló.

Declaraciones oficiales sobre la relación bilateral y comercio

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, afirmó que la relación bilateral atraviesa uno de sus mejores momentos y aseguró que México y Canadá mantienen una agenda de cooperación cada vez más amplia en comercio, energía, seguridad, movilidad laboral, cultura y conectividad marítima.

Velasco rechazó que México busque negociar un acuerdo comercial separado con Estados Unidos. Explicó que el T-MEC conserva su carácter trilateral y que, aunque cada país atiende asuntos bilaterales con Washington, la arquitectura del tratado sigue siendo el eje de la integración económica de América del Norte.

Sobre la presencia de vehículos eléctricos chinos en México, señaló que actualmente existe un solo fabricante de ese país instalado en territorio mexicano y explicó que buena parte de las importaciones corresponde al segmento de menor costo.

Agregó que el gobierno mexicano mantiene conversaciones con Estados Unidos para fortalecer la industria regional y reducir las tensiones comerciales.

El canciller también confirmó que México continuará participando en los organismos multilaterales, incluida la Corte Penal Internacional, al considerar que el sistema internacional requiere reformas para ganar eficiencia, pero sigue siendo el mejor mecanismo para atender los desafíos globales.

Ambos funcionarios coincidieron en que la organización conjunta del Mundial de Futbol de 2026 evidenció el valor de la cooperación entre México, Canadá y Estados Unidos y sostuvieron que esa coordinación servirá como base para fortalecer la competitividad económica y la seguridad regional en los próximos años.

Los proyectos fueron anunciados durante la reunión del Consejo de Asociación México-Canadá, el principal mecanismo de diálogo político entre ambos países, en un momento en que Ottawa y Ciudad de México fortalecen su coordinación de cara a la revisión del T-MEC y a nuevos desafíos compartidos en materia de seguridad y desarrollo.