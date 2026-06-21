SRE alista menos requisitos y más digitalización para pasaportes

La modernización del trámite de pasaporte entró nuevamente a la agenda de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). El canciller Roberto Velasco Álvarez visitó la oficina de pasaportes de Coyoacán para supervisar la atención a la ciudadanía y revisar los cambios que la dependencia prepara para simplificar el servicio.

Durante el recorrido, Velasco conversó con usuarios que acudieron a gestionar su pasaporte y escuchó opiniones sobre la calidad de la atención, los tiempos de espera y el funcionamiento de la oficina.

La visita también sirvió para dialogar con el personal responsable de la expedición de documentos, en momentos en que la Cancillería impulsa una estrategia de modernización administrativa junto con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Menos requisitos y más herramientas digitales

La SRE adelantó que trabaja en medidas orientadas a reducir la carga administrativa para los solicitantes y acelerar la atención en las oficinas de pasaportes del país.

Entre los cambios que analiza destacan la disminución de requisitos para la ciudadanía, una operación institucional más eficiente y un mayor aprovechamiento de herramientas digitales durante el proceso de expedición.



La apuesta del gobierno federal es que los trámites puedan completarse con menos obstáculos. Foto: Cuartoscuro

La apuesta del gobierno federal es que los trámites puedan completarse con menos obstáculos y con una mayor integración tecnológica, una demanda recurrente entre quienes gestionan documentos oficiales.

La apuesta por una atención más ágil

La expedición de pasaportes es uno de los servicios con mayor contacto directo entre la Cancillería y la población. Por ello, la dependencia busca reducir tiempos y mejorar la experiencia de los usuarios.

La visita de Velasco a Coyoacán forma parte de una estrategia permanente de evaluación de oficinas y servicios, con el objetivo de acercar la atención gubernamental a la ciudadanía y acelerar la transformación digital de los procesos consulares y documentales.

Con estos ajustes, la SRE pretende construir un sistema más rápido, sencillo y eficiente para quienes requieren obtener o renovar su pasaporte.