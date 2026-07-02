¿Cómo ocultaron más de 12 kilos de cocaína en una silla de ruedas? Así fue el hallazgo en Cancún

Las estrategias de inteligencia implementadas en los principales puntos de ingreso a México volvieron a dar resultados.

Lo que parecía ser un equipaje común llamó la atención de las autoridades durante una inspección especializada en el Aeropuerto Internacional de Cancún, donde un hallazgo inesperado dejó al descubierto un presunto intento de introducir droga al país mediante un método poco habitual.

La revisión permitió detectar un cargamento oculto que terminó bajo resguardo de las autoridades federales.

En Ovaciones te decimos cómo fue que las autoridades aseguraron un cargamento de droga que iba escondido en una silla de ruedas.





Decomisan cocaína escondida en Cancún

Autoridades federales aseguraron 12.38 kilogramos de presunta cocaína que estaban ocultos dentro de una silla de ruedas que formaba parte del equipaje de un pasajero procedente de Medellín, Colombia, en el Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo.

De acuerdo con la información difundida por el Gabinete de Seguridad, la detección fue posible gracias a labores de inteligencia aduanera, análisis estratégico y gestión de riesgo desarrolladas por la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), las cuales permitieron identificar la operación como sospechosa y ordenar una inspección especializada.

Durante la revisión, personal de la Aduana del Aeropuerto Internacional de Cancún, en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), utilizó equipos de escaneo para inspeccionar la silla de ruedas.

En el Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo, elementos de @Defensamx1, en coordinación con @AduanasMx, aseguraron 12 kilos de cocaína ocultos en una silla de ruedas que formaba parte del equipaje de un pasajero procedente de Medellín, Colombia.



Con estas acciones se... pic.twitter.com/rLuCFN4zVk — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) July 3, 2026

Las imágenes difundidas por las autoridades muestran que el narcótico estaba oculto en el asiento y el respaldo acolchados de la silla, compartimentos que a simple vista no presentaban irregularidades.

De manera extraoficial también se informó que el pasajero presuntamente se hacía pasar por una persona con discapacidad para transportar el cargamento, aunque las autoridades federales centraron su comunicado en el aseguramiento de la droga y la puesta a disposición del caso ante el Ministerio Público.





ANAM destaca la coordinación para combatir el tráfico de drogas

Tras el hallazgo, la persona involucrada y la mercancía asegurada fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para integrar la carpeta de investigación correspondiente y determinar las responsabilidades legales.

En su comunicado, el Gabinete de Seguridad afirmó que "este aseguramiento refleja la eficacia de la coordinación interinstitucional y de los mecanismos de inteligencia y control aduanero para detectar operaciones ilícitas y fortalecer la seguridad en los puntos de ingreso al país".





Por su parte, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) reiteró que continuará fortaleciendo las acciones de inspección, inteligencia y vigilancia aduanera para combatir el tráfico de mercancías ilícitas y contribuir a la seguridad nacional.

El aseguramiento ocurrió como parte de los operativos permanentes que realizan las autoridades federales en los aeropuertos internacionales del país, donde el uso de tecnología de inspección, análisis de riesgo y coordinación entre dependencias busca impedir el ingreso de drogas y otros productos ilícitos a territorio mexicano.

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