Caen "Sierra 1" y "Sierra 2", presuntos integrantes del Cártel de Altozano, en operativo en Michoacán

Tras evadir a las autoridades en dos ocasiones, Ernesto Rafael ´N´, alias "Sierra 1", presunto líder del Cártel de Altozano y señalado como probable responsable del asesinato del empresario mezcalero Sergio Rangel, de 56 años, fue detenido en Michoacán durante un operativo conjunto.

Detención de Ernesto Rafael "Sierra 1" y su vinculación al asesinato

Más tarde, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer la captura de Alfredo ´N´, alias "Sierra 2", presunto integrante del mismo grupo delictivo, con lo que sumaron dos detenciones de esa organización criminal en el transcurso del día.

García Harfuch informó que "Sierra 1" era considerado un objetivo prioritario para las autoridades y precisó que al momento de su captura contaba con una orden de aprehensión vigente. Agregó que el operativo fue encabezado por la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Operativo conjunto y aseguramientos en Michoacán

Relacionado con el homicidio del empresario mezcalero Sergio Rangel, cometido el 22 de mayo sobre la carretera San Miguel del Monte-Piedras de Lumbre, ataque en el que una mujer adulta mayor resultó herida, "Sierra 1" también enfrenta investigaciones por su probable participación en el secuestro agravado de tres hombres, registrado durante el año.

La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán mantienen abiertas diversas indagatorias en las que Ernesto Rafael "N" es investigado por su probable participación en delitos de alto impacto.

En seguimiento a la detención de Ernesto Rafael "N", alias "Sierra 1", realizada esta mañana en Morelia, Michoacán, fue detenido Alfredo "N", alias "Sierra 2", integrante del mismo grupo delictivo, relacionado con delitos de extorsión, secuestro, homicidio y narcomenudeo. En la... pic.twitter.com/65MZBw1nHE — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) June 25, 2026

De acuerdo con las autoridades estatales, también es señalado como presunto responsable de una red de extorsión contra productores madereros y comerciantes que operaba en Madero, San Miguel del Monte, Jesús del Monte, El Capulín y El Duende, además de mantener asolados a los ambientalistas de esa región.

En el operativo para detener a "Sierra 1" fueron aseguradas armas de alto poder, diversas dosis de droga y una mujer quedó bajo arresto. Horas después, en seguimiento a las investigaciones, las fuerzas federales y estatales capturaron a Alfredo "N", alias "Sierra 2", identificado como integrante de la misma organización delictiva y presuntamente relacionado con los delitos de extorsión, secuestro, homicidio y narcomenudeo.

Durante el operativo, también fueron asegurados un arma larga, metanfetamina y un vehículo.

García Harfuch señaló que ambas capturas forman parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, con los que el Gobierno federal y las autoridades estatales buscan desarticular la estructura criminal que, de acuerdo con las investigaciones, extorsionaba a comerciantes, productores y madereros de la región, además de fortalecer las condiciones de seguridad para la población y las actividades productivas de la entidad.