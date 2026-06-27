¿Capturaron al prometido de Sandra Cuevas? Esto es lo que sabemos

Eduardo Pérez Tueme fue detenido por agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), de acuerdo con información difundida por el periodista Carlos Jiménez.

Según el reporte, tras su captura fue certificado por personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y posteriormente entregado a autoridades de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGE Coahuila), entidad que lo buscaba.

¿Quién es Eduardo Pérez Tueme?

En distintos reportes periodísticos, Eduardo Pérez Tueme ha sido identificado como el prometido de la ex alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas.

El caso se sumaría a una serie de detenciones y señalamientos que han rodeado al entorno cercano de Cuevas en los últimos meses, donde distintas personas que habrían tenido relación laboral o personal con ella han sido investigadas o detenidas por presuntos vínculos con grupos delictivos como La Unión Tepito.

En investigaciones previas, se ha documentado la cercanía de la exalcaldesa con personas señaladas por autoridades de seguridad, aunque ella ha negado en reiteradas ocasiones tener conocimiento de actividades ilegales o nexos con el crimen organizado.