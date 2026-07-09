Senado exige a Estados Unidos esclarecer muerte de mexicano en operativo del ICE

El presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte del Senado, Carlos Loera de la Rosa, exigió al gobierno de Estados Unidos esclarecer la muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo, quien falleció el pasado 7 de julio durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Houston, Texas, y demandó una investigación que permita determinar si existieron responsabilidades por parte de los agentes que participaron en el operativo.

Carlos Loera exige investigación transparente por muerte de Lorenzo Salgado

Señaló que un hecho de esta naturaleza no puede quedar sin esclarecerse, por lo que pidió que las autoridades estadounidenses realicen una investigación objetiva y transparente que garantice el acceso a la justicia y permita conocer con precisión las circunstancias en las que perdió la vida el connacional.

Advirtió que la cooperación entre México y Estados Unidos debe ir acompañada del respeto pleno a la vida y a los derechos humanos, por lo que consideró indispensable que las acciones de las autoridades migratorias se desarrollen bajo criterios de legalidad, proporcionalidad y respeto a la dignidad de las personas.

Protección y derechos de mexicanos en Estados Unidos: compromiso del Senado

El senador indicó que la relación bilateral sólo puede fortalecerse cuando existe un compromiso compartido con la protección de las personas y el acceso a la justicia.

Loera de la Rosa afirmó que las y los mexicanos que residen en Estados Unidos contribuyen con su trabajo al desarrollo económico y social de ambas naciones, por lo que merecen un trato digno y la garantía de que sus derechos serán respetados durante cualquier procedimiento migratorio, sin poner en riesgo su integridad o su vida.

El senador aseguró que, desde la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte y el Senado de la República, respaldará las acciones institucionales necesarias para reforzar la protección de las comunidades mexicanas que viven en el extranjero, además de impulsar el fortalecimiento de los mecanismos de asistencia y defensa consular para quienes enfrenten situaciones de vulnerabilidad.

Finalmente, hizo un llamado al gobierno de Estados Unidos para que este caso sea esclarecido a la brevedad y, en el marco de la cooperación bilateral, revise y fortalezca los protocolos aplicados en los operativos migratorios, con el propósito de privilegiar la protección de la vida y el respeto a los derechos humanos en la aplicación de su política migratoria.