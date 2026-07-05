Morena gobierna pensando en las elecciones y no en los problemas del país: Viggiano

La prioridad de los gobiernos de Morena no es atender los problemas del país, sino conservar su rentabilidad política rumbo a las elecciones, afirmó la senadora del PRI, Carolina Viggiano Austria, al acusar que el oficialismo ha sustituido la responsabilidad de gobernar por una campaña permanente orientada a mantener su popularidad.

Carolina Viggiano critica la estrategia política de Morena

La legisladora señaló que, frente a cualquier conflicto nacional o local, las administraciones emanadas de Morena evaden su responsabilidad y optan por decisiones con fines electorales.

A su juicio, las políticas públicas del gobierno federal responden a criterios populistas antes que a soluciones de fondo, lo que, dijo, ha derivado en una aplicación discrecional de la ley y en una actitud permisiva frente a diversos problemas.

Consideró que el cálculo político se ha impuesto sobre el interés público y aseguró que las decisiones de la denominada Cuarta Transformación no buscan fortalecer la economía, mejorar la seguridad nacional ni responder a las necesidades de los estados, sino preservar el respaldo ciudadano con miras a los próximos procesos electorales.

Deterioro en sectores clave y respuesta insuficiente a demandas sociales

Como consecuencia de esa estrategia, advirtió que el país enfrenta un deterioro generalizado en sectores esenciales. Mencionó que los sistemas de salud y educación, la infraestructura carretera y el transporte reflejan, a su juicio, los efectos de gobiernos "irresponsables, populistas y autoritarios" que privilegian el beneficio político sobre la eficacia administrativa.

"Ese es el verdadero problema del gobierno", acotó.

La senadora hidalguense añadió que Morena mantiene la actitud de un partido de oposición a pesar de ejercer el poder. Señaló que el oficialismo vive en la confrontación permanente y continúa presentándose como víctima, aun cuando es el responsable de conducir al país.

También cuestionó la respuesta del gobierno federal frente a las madres buscadoras y reprochó que continúe asumiendo ese papel incluso ante quienes buscan a sus familiares desaparecidos. Recordó que, a dos años de ese conflicto, las autoridades siguen sin ofrecer una solución y planteó que esa falta de resultados podría responder a compromisos políticos que, afirmó, no han podido cumplir y que permanecen.

Viggiano afirmó que el país permanece bajo un gobierno incapaz de atender las principales demandas de la ciudadanía y que no ha logrado sacudirse la herencia del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

A su juicio, muchas de las decisiones que aún influyen en la administración pública estuvieron motivadas por la ideología, el resentimiento y, en algunos casos, por un ánimo de venganza política.