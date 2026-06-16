Harfuch: Cártel de Sinaloa sigue fuerte, pero pierde terreno

El Cártel de Sinaloa sigue siendo una de las organizaciones criminales más poderosas de México, pero la guerra interna entre sus facciones y la presión de las fuerzas federales han comenzado a modificar el mapa de poder dentro del grupo.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que los operativos desplegados desde el inicio de la administración de Claudia Sheinbaum han golpeado directamente a las distintas estructuras de la organización criminal.

La dimensión de esa ofensiva aparece en las cifras oficiales: más de 6 mil armas de fuego aseguradas y más de 2 mil 500 detenidos por delitos de alto impacto tan solo en Sinaloa. Para el gobierno federal, esos resultados representan una afectación operativa significativa para el cártel.

Los Chapitos ya no concentran las detenciones

Harfuch señaló que uno de los cambios más notorios se observa en el perfil de las personas capturadas.

Durante los primeros meses de la actual administración, la mayoría de los detenidos en Culiacán y zonas cercanas pertenecían a una sola facción, identificada con Los Chapitos.

Esa tendencia comenzó a cambiar. Actualmente las capturas alcanzan a integrantes de distintos grupos que operan dentro del Cártel de Sinaloa, una señal que, según el gabinete de seguridad, refleja una reducción de la influencia de Los Chapitos y un reacomodo interno entre las facciones que disputan el control de la organización.

CAPTURAS.

Actualmente las capturas alcanzan a integrantes de distintos grupos que operan dentro del Cártel de Sinaloa. Foto: Cuartoscuro

La declaración ofrece una fotografía distinta a la observada al inicio del conflicto interno que estalló en la entidad. Aunque el cártel mantiene capacidad de operación, el predominio de una sola facción parece haberse debilitado.

Células locales complican el mapa criminal

El secretario también llamó la atención sobre otro fenómeno que complica la medición de la delincuencia organizada en el país.

Explicó que existen grupos pequeños y altamente violentos que utilizan el nombre de organizaciones criminales más grandes para fortalecer su presencia local, aunque en algunos casos no mantienen vínculos directos con esas estructuras.

Sobre cuántos cárteles operan actualmente en México, Harfuch evitó ofrecer una cifra. Argumentó que hacerlo sin una revisión detallada podría generar información incorrecta.

En su lugar, ofreció elaborar un análisis por entidad federativa para identificar con mayor precisión la presencia de organizaciones criminales, sus facciones y las células locales que operan bajo distintas denominaciones.