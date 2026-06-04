"El paro es culpa del Estado": CNTE toma caseta y permite tránsito gratuito

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tomaron este jueves la caseta de cobro de Tlalpan, en la autopista México-Cuernavaca, donde permitieron el libre tránsito de vehículos tanto en los carriles de entrada como de salida.

Durante la movilización, los manifestantes levantaron las plumas de la caseta para que los automovilistas pudieran circular sin pagar peaje.

En el video difundido en redes sociales se observa que varios conductores expresaron su apoyo a los docentes mediante el claxon y señas mientras cruzaban la caseta.

Por su parte, los integrantes de la CNTE lanzaron consignas relacionadas con sus demandas y con el conflicto que mantienen con las autoridades federales. Entre los cánticos se escuchó:

"Claudia decía que todo cambiaría, mentira, mentira, la misma porquería" y "El paro, el paro, es culpa del Estado".

La toma de la caseta forma parte de las acciones de protesta que la CNTE ha realizado en las últimas semanas para exigir atención a sus demandas laborales y de seguridad social.