Caso Ayotzinapa: Sheinbaum recibirá a Ángela Buitrago, pero mantiene fuera al GIEI

La investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa seguirá sin el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abrió la puerta a dialogar con la ex integrante de ese mecanismo, Ángela Buitrago, pero dejó claro que la ruta de su gobierno no contempla reinstalar al grupo y continuará con la investigación que desarrolla la Fiscalía General de la República.

Durante la conferencia matutina, la mandataria respondió a la petición del periodista Ernesto Ledesma, quien planteó la disposición de Buitrago para reunirse con ella y exponer los hallazgos del GIEI. Sheinbaum dijo que puede haber un encuentro, aunque consideró que también sería importante escuchar la visión del fiscal encargado del caso.

La presidenta recordó que el GIEI concluyó su periodo y precisó que su administración solicitó a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos apoyo para incorporar especialistas independientes. Según explicó, la respuesta fue que propondrá nuevos expertos y no el regreso de quienes integraron el mecanismo anterior.

Gobierno defiende una nueva línea de investigación

Sheinbaum afirmó que conoce a detalle el trabajo del GIEI y aseguró haber leído en dos ocasiones sus informes, así como el documento elaborado por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia encabezada por Alejandro Encinas.

Sin embargo, sostuvo que la investigación actual ha permitido identificar omisiones en las indagatorias previas y abrir nuevas líneas de trabajo. Indicó que esos avances todavía no pueden hacerse públicos por respeto a las madres y padres de los normalistas y para no afectar las diligencias en curso.

"Nuestro objetivo, más allá de si entrevistamos a esta persona o no, es la verdad y la justicia, y conocer dónde están los 43 jóvenes", afirmó.

El diálogo con las familias continuará

La mandataria reiteró que mantiene reuniones periódicas con los familiares de los estudiantes desaparecidos y que cualquier información sobre la investigación será presentada primero a ellos.

También reconoció que existen diferencias de opinión sobre la conducción del caso, aunque aseguró que el diálogo permanece abierto y que la prioridad de su administración es esclarecer los hechos y localizar a los normalistas.

La respuesta presidencial marca distancia con la estrategia seguida en administraciones anteriores. El gobierno acepta escuchar a integrantes del antiguo GIEI, pero mantiene como eje de la investigación el trabajo que desarrolla actualmente la Fiscalía General de la República con el acompañamiento de nuevos especialistas que, en su caso, proponga Naciones Unidas.