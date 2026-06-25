Caso Christian: desaparece trabajando en el acueducto y su padre lo localiza sin vida

Durante más de 24 horas, rescatistas buscaron a Christian Alejandro Cárdenas Cárdenas, un joven de 20 años que desapareció tras ser arrastrado por una fuerte corriente mientras trabajaba en las obras del Acueducto Guadalupe Victoria, en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

La incertidumbre sobre su paradero dio paso a una intensa movilización, mientras su padre, Juan Arturo Cárdenas, insistía en que su hijo seguía dentro de una de las tuberías. Finalmente, fue él mismo quien puso fin a la búsqueda.

De acuerdo con autoridades, el accidente ocurrió la tarde del 22 de junio, cuando una unión de la tubería principal se desprendió durante trabajos de construcción de la segunda línea del acueducto, provocando una repentina salida de agua que sorprendió a los trabajadores.

Cinco personas se encontraban en la zona. Cuatro lograron ponerse a salvo, mientras que Christian fue arrastrado por la corriente y desapareció.

Desde ese momento comenzó un operativo de búsqueda en el que participaron elementos de Protección Civil estatal y municipal.

"Déjenme entrar"

Mientras transcurrían las horas sin noticias de su hijo, Juan Arturo Cárdenas permaneció en el lugar del accidente y expresó su desesperación por el desarrollo del operativo de búsqueda.

En entrevista con medios locales, aseguró que pidió autorización para ingresar él mismo a la tubería donde creía que estaba atrapado Christian.

"Le estoy pidiendo la autorización de meterme yo al tubo, ya que ellos no lo quieren hacer", declaró.

También cuestionó las condiciones en que ocurrió el accidente y pidió que se esclarezca cómo se desprendió la unión de la tubería durante los trabajos de excavación.

"¿Cómo se rompió el tubo? No se supone que hay riesgos de romperse. Tuvieron que haber cortado el flujo de agua, ¿no?", expresó.

El padre del joven también aseguró que la empresa para la que trabajaba Christian nunca se comunicó directamente con la familia y que fueron amigos de su hijo quienes le informaron sobre lo sucedido. Asimismo, acusó que algunos funcionarios parecían concentrados en reparar la infraestructura antes que en localizar a su hijo.

"Nadie me avisó. Un amigo de mi hijo me contactó como a las siete u ocho de la noche. Los encargados no se movieron para contactarnos", afirmó.

Por su parte, Conagua informó que el accidente se originó por el desacoplamiento de una unión de la línea de conducción durante los trabajos de excavación; sin embargo, hasta el momento no ha anunciado si existe una investigación para determinar posibles responsabilidades.

El padre encontró a Christian

Después de permanecer más de un día en la zona y convencido de que su hijo seguía dentro del ducto, Juan Arturo terminó participando directamente en la búsqueda.

Finalmente, fue él quien localizó el cuerpo de Christian al interior de la tubería, exactamente en el sitio donde desde un principio aseguraba que podía encontrarse.

Tras el hallazgo abrazó a su esposa y dijo entre lágrimas:

"Yo sabía que te iba a encontrar."

Mientras la familia despide al joven de 20 años, el caso ha generado cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad de la obara.