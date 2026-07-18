Caso Dafne: la muerte de una adolescente en una academia militarizada abrió muchas preguntas

Lo que para una familia parecía una experiencia de aprendizaje y disciplina terminó convirtiéndose en una tragedia que hoy mantiene muchas preguntas sin respuesta.

Dafne Zapata Quintos Martínez, una adolescente originaria de Ciudad Mante, Tamaulipas, llegó a la Academia Militarizada Doenitz, en Ciudad Madero, con la intención de participar en un campamento de verano. Sin embargo, apenas unos días después, su nombre comenzó a aparecer en las noticias por una razón dolorosa: su muerte dentro de las instalaciones del plantel.

Desde entonces, la pregunta que más se repite es una: ¿qué pasó con Dafne?

De acuerdo con los primeros reportes, Dafne ingresó al campamento el pasado 13 de julio. Como muchos jóvenes que buscan este tipo de actividades, acudió a un espacio donde se prometían valores como disciplina, formación y trabajo en equipo.

Dos días después, la familia recibió información sobre una caída que habría sufrido Dafne

El miércoles 15 de julio, Alejandra Quintos, madre de Dafne, recibió un video enviado por una integrante del personal de la academia.

En las imágenes, la adolescente aparecía con un golpe en el labio, una lesión en la frente y raspaduras en la nariz.

"Hola mami, me caí, no me vayas a subir a tus estados, estoy bien porque no ando modo reina".

Tras el incidente, personal de la academia habría explicado a la familia que la caída ocurrió después de que Dafne se desvaneciera durante las actividades. También se les informó que el malestar podría estar relacionado con que la menor aún no estaba acostumbrada al esfuerzo físico del campamento.

De acuerdo con lo relatado por la familia, Dafne continuó con sus actividades dentro de la institución y se mantuvo comunicación sobre su estado de salud. Horas después, se informó que había presentado tos y que recibió atención médica y medicamento para ese malestar, el cual habría sido atribuido a que durmió con la ventana abierta.

Sin embargo, un día después, la historia cambió por completo.

En la madrugada del jueves 16 de julio, la institución notificó a Alejandra sobre el fallecimiento de su hija.

La noticia provocó dolor e indignación entre sus familiares, quienes comenzaron a pedir respuestas para conocer qué ocurrió durante las últimas horas de la adolescente.

La versión de la academia sobre lo ocurrido con Dafne

Ante los cuestionamientos de la familia y las dudas sobre lo ocurrido, el director de la Academia Militarizada Marina Doenitz dio su versión de los hechos y aseguró que Dafne habría sufrido una emergencia médica mientras se encontraba dentro de las instalaciones.

De acuerdo con el testimonio del director, la adolescente habría pasado el día en reposo después de la caída que previamente había informado a su mamá. Según su relato, Dafne se levantó para comer y horas más tarde, alrededor de las 22:30 horas, se encontraba bañándose cuando perdió el sentido.

El directivo explicó que la menor no habría quedado completamente inconsciente, sino en un estado "semiconsciente", por lo que la persona encargada de cuidarla solicitó ayuda.

"Se le habló a los paramédicos, a una ambulancia, para trasladarla. Llegaron los paramédicos en ese momento, pero ya no tenía signos vitales. Le hicieron RCP, pero ya no respondió", declaró el director.

El responsable de la academia señaló que en ese momento él no se encontraba dentro del plantel, pues, según explicó, estaba en su domicilio cuando ocurrió la emergencia.

La Fiscalía de #Tamaulipas investiga la muerte de Dafne Zapata Quintos, de 13 años, ocurrida durante un campamento de verano de la academia militarizada Doenitz.

Aseguran que la menor murió por asfixia.



QEPD #Videopic.twitter.com/dyay5DQXjb — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) July 18, 2026

Ex alumnos recuerdan las prácticas dentro de la academia

Tras la muerte de Dafne, algunos jóvenes que estudiaron anteriormente en la Academia Militarizada Marina Doenitz comenzaron a compartir sus experiencias dentro de la institución.

Una ex alumno, quien aseguró haber permanecido cinco años en el plantel, relató que durante su estancia presenció presuntas prácticas de castigo y disciplina extrema. Señaló que algunos estudiantes habrían sido aislados y que incluso hubo casos en los que alumnos eran amarrados como forma de sanción.

Otra ex alumna aseguró que las alumnas enfrentaban restricciones para expresarse o elegir actividades, además de señalar que algunos reportes de presunto acoso no eran atendidos de manera adecuada.

La joven agregó que algunas compañeras habrían señalado situaciones de presunto acoso por parte de integrantes del personal de la institución, incluidos mandos de la academia.

Estos testimonios comenzaron a circular después del caso Dafne y se sumaron a las preguntas sobre los métodos de disciplina y los protocolos de seguridad dentro del plantel.