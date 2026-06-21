Caso de alcaldesa de Tenancingo, muestra de descomposición política: PAN

El caso de la alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles, acusada de autosecuestrarse, representa una muestra más de la profunda descomposición política que se ha instalado en Morena, aseguró el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera.

Advirtió que este episodio no debe analizarse de manera aislada, sino como parte de una larga cadena de escándalos protagonizados por personajes vinculados a Morena, que van desde presuntos vínculos con grupos criminales hasta actos que exhiben irresponsabilidad y abuso de poder.

Y es que la Fiscalía del Estado de México concluyó que fingió su propio secuestro el 31 de mayo de 2026 para encubrir un presunto desfalco de 40 millones de pesos en el ayuntamiento, aunque ella lo ha negado.

Caso Nancy Nápoles

"Morena acumula escándalos que lastiman la confianza ciudadana y degradan las instituciones. México merece servidores públicos que den la cara y rindan cuentas, no funcionarios que conviertan la política en un espectáculo", puntualizó.

Romero Herrera, señaló que los hechos conocidos públicamente resultan particularmente graves porque involucran a una autoridad emanada del gobierno de Morena, partido que tiene la responsabilidad de actuar con seriedad, legalidad y transparencia frente a la ciudadanía.

"Mientras miles de familias mexicanas viven con miedo por la inseguridad, las desapariciones y la violencia que azota al país, resulta indignante conocer casos de simulación que sólo lastiman aún más la confianza de la ciudadanía en sus autoridades", sostuvo.

El dirigente nacional del PAN insistió en que México merece servidores públicos que den la cara y rindan cuentas, no funcionarios que conviertan la política en un espectáculo ni autoridades que jueguen con temas tan delicados como la inseguridad y la violencia", expresó.

Jorge Romero advirtió que mientras Morena intenta minimizar estos hechos, las y los ciudadanos observan una creciente distancia entre el discurso oficial y la conducta de muchos de sus propios cuadros políticos, especialmente de quienes hoy forman parte de gobiernos y administraciones emanadas de ese partido.

Finalmente, reiteró que Acción Nacional continuará señalando cualquier acto que represente un engaño a la ciudadanía y exigió que las autoridades competentes investiguen y esclarezcan plenamente los hechos para determinar las responsabilidades correspondientes.