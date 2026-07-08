Operativo del ICE bajo la lupa: Caso del mexicano abatido abre dos investigaciones federales en EU

La muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Houston, Texas, abrió dos investigaciones federales en Estados Unidos y colocó bajo escrutinio la actuación de los agentes que participaron en el tiroteo.

¿Cómo se desarrollaron las investigaciones federales?

El FBI investiga la presunta agresión contra un agente federal, conforme a la versión presentada por ICE, que sostiene que Salgado intentó embestir con su camioneta a un elemento de la corporación.

De manera paralela, la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional revisa si el uso de la fuerza letal se ajustó a los protocolos federales.

La versión oficial enfrenta el rechazo de la familia del trabajador migrante. Ronaldo Salgado, hijo de la víctima, afirmó que reconoció la voz de su padre en los videos difundidos en redes sociales, donde se le escucha pedir ayuda antes de morir.

También aseguró que las autoridades estadounidenses nunca notificaron a la familia antes de que las imágenes comenzaran a circular públicamente.

ICE sostiene que Lorenzo Salgado intentó atropellar a un agente durante el operativo. Sin embargo, familiares y organizaciones civiles consideran que las grabaciones conocidas hasta ahora no respaldan de manera concluyente esa explicación.

Por ello exigieron la difusión de todos los videos disponibles, incluidas las imágenes captadas por cámaras corporales, en caso de que los agentes las portaran.

Reacciones y seguimiento diplomático al caso

La representante demócrata Sylvia Garcia pidió preservar todas las pruebas relacionadas con el operativo y respaldó la exigencia de una investigación transparente. La organización League of United Latin American Citizens también solicitó una revisión independiente para determinar si los agentes actuaron conforme a los protocolos establecidos.

El caso adquirió además una dimensión diplomática. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobierno de México dará seguimiento jurídico a la muerte del connacional y reiteró que exigirá el esclarecimiento de los hechos y la protección de los derechos de los mexicanos durante los operativos migratorios en Estados Unidos.

La muerte de Lorenzo Salgado ocurre mientras las redadas migratorias amplían su alcance sobre comunidades mexicanas con años de arraigo en Estados Unidos.

El Consulado de México en Los Ángeles informó que, de 2 mil 154 connacionales detenidos desde el inicio de los operativos federales, casi el 46% llevaba en promedio diez años viviendo en ese país y el 36% tenía hijos nacidos en territorio estadounidense. La mayoría trabajaba en la construcción, jardinería, agricultura o autolavados.

Las cifras del consulado muestran un cambio en el perfil de las detenciones. Ya no se concentran únicamente en migrantes recién llegados, sino también en comunidades establecidas desde hace años, con vínculos familiares y laborales en Estados Unidos.

Hasta ahora, las autoridades estadounidenses no han informado sobre la apertura de una investigación penal contra el agente que disparó contra Lorenzo Salgado.