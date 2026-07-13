México denunciará en EU la muerte de 17 connacionales por ICE

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la Secretaría de Relaciones Exteriores presentará este lunes denuncias ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos y fiscalías estatales por la muerte de 17 connacionales, entre ellos el mexicano fallecido recientemente durante un operativo de autoridades migratorias.

La mandataria explicó que las acciones legales buscan que se investiguen presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas contra mexicanos en centros de detención y durante operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Precisó que tres mexicanos han perdido la vida en este tipo de acciones.

Sheinbaum informó que el canciller Roberto Velasco Álvarez habló previamente con el embajador de Estados Unidos en México para comunicarle la decisión del gobierno mexicano y expresar la preocupación por los casos registrados.

La presidenta añadió que, además de la investigación iniciada por la alcaldía de Houston, tiene conocimiento de que el propio gobierno estadounidense también desarrolla indagatorias sobre el caso más reciente.

Sheinbaum llama a cerrar filas

La mandataria sostuvo que la defensa de los connacionales no debe limitarse al gobierno federal y convocó a todas las fuerzas políticas a respaldar esa postura.

Pidió al Congreso de la Unión y a la Comisión Permanente presentar solicitudes de información y manifestar su rechazo ante cualquier violación a los derechos humanos de mexicanos en territorio estadounidense.

"No creo que a nadie le parezca bien esta situación", afirmó al insistir en que la protección de los connacionales debe convertirse en una causa compartida por todas las expresiones políticas y sociales del país.

Defensa consular y presión diplomática

El anuncio coloca la protección de los mexicanos en Estados Unidos como uno de los ejes de la relación bilateral en un momento de creciente escrutinio sobre los operativos migratorios y las condiciones en centros de detención.

Aunque el gobierno mexicano mantiene abiertos los canales diplomáticos con Washington, la presentación de denuncias ante autoridades estadounidenses eleva la presión institucional para esclarecer las muertes de los connacionales y exigir responsabilidades si se acreditan violaciones a sus derechos.