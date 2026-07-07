Harfuch reporta ocho detenidos por asesinato de Roxana Guzmán

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que las autoridades han detenido a ocho personas por su presunta participación directa en el asesinato de la periodista Roxana Guzmán.

Durante la conferencia matutina, el funcionario señaló que la investigación continúa y adelantó que existen más personas involucradas, por lo que aún faltan órdenes de aprehensión por cumplimentar.

Acciones de la autoridad en el caso Roxana Guzmán

"Han sido cumplimentadas ocho órdenes de aprehensión; van ocho detenidos al momento con participación directa. Faltan más personas por detener", declaró.

Harfuch agregó que la Secretaría de Seguridad mantiene comunicación permanente con la gobernadora del estado, la fiscalía local y la policía estatal para dar seguimiento al caso.

Dice el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch., que van 8 detenidos por el asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán.



Y que "faltan más personas por detener". pic.twitter.com/e5vYQQYX8z — Marco Antonio Aguirre (@marcoaguiro) July 7, 2026

Medidas de protección y seguimiento a periodistas

Más tarde, la presidenta Claudia Sheinbaum lamentó el asesinato de la periodista y afirmó que la prioridad del gobierno es detener a todos los responsables y llevarlos ante la justicia.

La mandataria también pidió a periodistas que consideren estar en una situación de riesgo acercarse al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, coordinado por la Secretaría de Gobernación, para recibir medidas de protección.

Ante una petición para presentar un informe sobre periodistas y activistas asesinados y el avance en el esclarecimiento de esos casos, Sheinbaum respondió que solicitará la información correspondiente para darla a conocer en una próxima conferencia.

Sobre las denuncias de presunta infiltración del Cártel de Sinaloa en organismos operadores de agua y juntas distritales, Harfuch señaló que existen denuncias e investigaciones, aunque hasta ahora no cuentan con elementos suficientes para ejecutar detenciones.

Precisó que donde sí hubo denuncias con información puntual fue en Durango, caso que derivó en la captura de un presunto responsable relacionado con extorsión. Añadió que la Fiscalía General de la República mantiene investigaciones abiertas y aseguró que, si se acreditan responsabilidades, las autoridades actuarán de inmediato.

Respecto a la captura de Ismael "El Mayo" Zambada y la posible participación de agencias estadounidenses, Harfuch indicó que será la Fiscalía General de la República la encargada de solicitar información adicional y determinar el grado de intervención que tuvieron las autoridades de Estados Unidos en ese operativo.