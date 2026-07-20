Caso Ruffo acelera controles contra el huachicol fiscal

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el caso de la empresa Ingemar, vinculada con el exgobernador Ernesto Ruffo, exhibió las debilidades del sistema de control sobre la importación y comercialización de combustibles, por lo que su gobierno reforzó los mecanismos de trazabilidad para combatir el huachicol fiscal y reducir la evasión de impuestos.

Durante su conferencia matutina, la mandataria recordó que Ingemar recuperó en el pasado su permiso para importar combustibles mediante un amparo concedido por el entonces Poder Judicial, antecedente que, dijo, forma parte del análisis sobre cómo operaban los esquemas que facilitaron el ingreso irregular de hidrocarburos al país.

Sheinbaum explicó que el huachicol fiscal no consiste únicamente en el robo de combustibles mediante tomas clandestinas. También incluye mecanismos para evadir el pago de impuestos, como declarar volúmenes menores a los realmente importados, alterar la clasificación de los productos o utilizar documentación falsa para reducir las contribuciones correspondientes.

Acciones del gobierno para combatir el huachicol fiscal

La presidenta señaló que esas prácticas permitían que parte del combustible ingresara al mercado a precios inferiores a los legales, afectando la recaudación federal y generando competencia desleal para las empresas que sí cumplían con sus obligaciones fiscales.

Frente a ese escenario, el gobierno federal implementó un sistema de trazabilidad que obliga a documentar el recorrido del combustible desde su ingreso al país hasta su almacenamiento, transporte y venta al consumidor final.

El objetivo, explicó, es cerrar espacios a la triangulación de productos, detectar inconsistencias en tiempo real y facilitar la actuación de las autoridades fiscales y de seguridad.

La mandataria sostuvo que estas medidas forman parte de una estrategia integral contra las redes de contrabando y evasión fiscal que operaban alrededor del mercado de combustibles. Añadió que el intercambio de información entre dependencias permitirá identificar con mayor rapidez operaciones irregulares y fortalecer las investigaciones.

Sheinbaum aseguró que el combate al huachicol fiscal seguirá siendo una prioridad de su administración y sostuvo que el fortalecimiento de los controles busca proteger los ingresos públicos, garantizar condiciones de competencia para el sector energético y evitar que organizaciones criminales obtengan recursos mediante esquemas de importación ilegal.