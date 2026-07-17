Caso Ruffo no busca desviar atención de Marina del Pilar: Presidenta

La detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, no guarda relación con la polémica por los audios atribuidos a la gobernadora Marina del Pilar Ávila, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum. La mandataria sostuvo que la investigación de la Fiscalía General de la República comenzó hace aproximadamente un año y negó que responda a una decisión política.

Sobre las versiones que vinculan ambos casos, Sheinbaum afirmó que las indagatorias avanzan con base en las investigaciones ministeriales y no por la militancia de las personas involucradas.

Reacciones oficiales y aclaraciones de Claudia Sheinbaum

"La investigación lleva alrededor de un año. No tiene que ver con los audios ni con otra circunstancia política. La Fiscalía actúa sin importar de qué partido sea la persona investigada", señaló.

La declaración llega después de que el dirigente nacional del PAN calificó el caso como un distractor frente al escándalo que involucra a la mandataria estatal, Sheinbaum respondió que ambas situaciones no guardan relación.

¿Cuál es el origen de la investigación contra Ernesto Ruffo Appel?

Luego de que surgieran versiones que relacionaban la captura del exmandatario con la difusión de grabaciones atribuidas a Marina del Pilar Ávila, cuya autenticidad y contenido han generado debate en Baja California.

Aseguró que la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) comenzó hace un año y respondió al hallazgo de una presunta red dedicada al contrabando de combustibles.

La presidenta explicó que corresponde al Poder Judicial determinar la responsabilidad penal de Ruffo con base en las pruebas que presente la FGR. Añadió que el sistema penal acusatorio permite al exgobernador ejercer plenamente su defensa durante el proceso.

Sheinbaum insistió en que las investigaciones no distinguen colores partidistas y afirmó que la Fiscalía debe actuar con imparcialidad cuando existen elementos suficientes para judicializar un caso.

"La fiscalía tiene que actuar de manera imparcial, independientemente si es el caso de un exfuncionario público o funcionario público en funciones, debe de actuar de manera imparcial a partir de las pruebas que pueda tener para presentar ante un juez."

La mandataria evitó hacer una valoración política sobre Ruffo y sostuvo que la carpeta de investigación se sustenta en elementos jurídicos reunidos durante un año de indagatorias.

También destacó la coordinación entre la Secretaría de Energía, Pemex, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la FGR para combatir el contrabando de combustibles, una estrategia que, dijo, ha permitido reducir esa actividad ilícita.