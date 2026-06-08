Comerciantes van contra la CNTE: denuncian pérdidas de hasta mil millones de pesos

Las movilizaciones de trabajadores y comerciantes del primer cuadro de la Ciudad de México empiezan a intensificarse.

Ahora porque precisamente el plantón de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CNTE, no los deja laborar y solicitan a las autoridades del gobierno federal ser más concretos en las propuestas para los maestros y al gobierno capitalino quitar las vallas que obstruyen la movilidad de la zona.

Alrededor de 300 comerciantes establecidos en el primer cuadro de la CDMX decidieron bloquear este lunes, el Eje Central Lázaro Cárdenas a la altura de la calle de Francisco I. Madero, por las pérdidas que ha generado el plantón de la CNTE, que alcanza los mil millones de pesos.





La semana pasada fueron empleados del llamado corredor de las Novias quienes bloquearon Lázaro Cárdenas a la altura de avenida Hidalgo.

Gerardo López Becerra, presidente de ConComercioPequeño, comentó que en las dos semanas de plantón en algunas de las calles del Centro Histórico, se impacta a diario a unos 15 mil establecimientos mercantiles.

Demandas de comerciantes y trabajadores ante las autoridades

Pero la afectación mayor es hacia quienes tienen sus negocios dentro del envallado, toda vez que a diario, los filtros permiten el paso a cuentagotas de quienes tienen que pasar los trabajadores, proveedores y dueños, "quienes cuando pueden abrir sus negocios lo hacen sin tener ninguna compra".

Entre los gritos y demandas de quienes laboran en los locales, López Becerra aseveró que las pérdidas de los locatarios pueden ser hasta del 80% a 100% de las ventas.

"Comerciantes, empresarios y trabajadores del zonas aledañas al Zócalo Capitalino se reunieron a protestar en contra de los Delincuentes de la @CNTEInternal y las vallas en el Zócalo".



No más Delincuentes, Oportunistas y Vende Patrias, bloqueando a nuestros amigos... pic.twitter.com/N1xevaXMfj — Albert_Rudo (@Albert_Rudo) June 9, 2026

Los comerciantes, trabajadores independientes y empresarios piden que se quiten las vallas poco a poco, toda vez que el cerco es el que dificulta la movilidad.

Asimismo, que las negociaciones del gobierno federal con los maestros de la CNTE "sean más concretas", porque, a tres días del inicio del Mundial de Futbol "el nivel de las ventas no corresponde a lo que los negocios esperaban para estos días", dijo el dirigente de los comerciantes en pequeño.

Cabe recordar que desde que las autoridades colocaron el cerco para el ingreso al primer cuadro de la Ciudad de México, se documentó que principalmente empleados, responsables de los comercios y locales tardaban horas en poder ingresar.

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