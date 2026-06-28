Embajada de España refrenda apoyo al Orgullo LGBTIQ+ en CDMX

La Embajada de España en México participó este sábado en el contingente diplomático de la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ en la Ciudad de México y reiteró el respaldo del gobierno español a la diversidad y a los derechos de esa comunidad.

En una serie de publicaciones en redes sociales este domingo, la representación diplomática informó que sus integrantes portaron una camiseta diseñada especialmente para la ocasión como distintivo de la representación española.

La embajada afirmó que España es un referente mundial en el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTIQ+ y destacó que México también se ha consolidado como uno de los países más destacados en América Latina y en el ámbito internacional en la defensa de esos derechos.

La Embajada de presente en el contingente diplomático que celebró el día del Orgullo LGBT IQ+ ? en CdMx. Una camiseta especialmente diseñada para la ocasión fue seña de identidad de los representantes españoles!!! pic.twitter.com/jp8iKCGKWl — Embajada de España en México (@EmbEspMex) June 28, 2026

Reconocimiento internacional y apoyo a la comunidad LGBTIQ+

El embajador de España en México, Juan Duarte, participó por cuarto año consecutivo en la movilización. La representación diplomática señaló que su presencia busca respaldar la lucha por la igualdad y la visibilidad de la comunidad LGBTIQ+.

La embajada también subrayó la participación de delegaciones de distintos países en la marcha. Entre ellas mencionó a Tailandia, al que identificó como el primer país de Asia en reconocer el matrimonio igualitario.

Las publicaciones concluyeron con un mensaje de felicitación por el Día del Orgullo dirigido a la comunidad LGBTIQ+, acompañado por las banderas del orgullo y de las personas trans.

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