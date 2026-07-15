Por vacaciones, CDMX espera derrama económica de 17, 259 mdp

Las vacaciones de verano, que ya inician este 16 de julio, traerán consigo una derrama económica de 17 mil 259 millones de pesos en la capital del país, estima la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX).

De esta forma, "se proyecta una dinámica económica altamente positiva que consolidará la reactivación y el crecimiento del sector comercial y turístico de la capital", señaló Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente del organismo empresarial.

Aseveró que dicha cifra representa un incremento del 8.2% respecto al mismo periodo de 2025, "lo que confirma la confianza de los visitantes en Ciudad de México y la fortaleza de su oferta comercial y de servicios".

Sectores beneficiados y posicionamiento turístico de Ciudad de México

La Canaco CDMX sostiene que el comportamiento favorable que se estima en la economía en esta temporada, también tendrá un impacto positivo en el sector turístico, particularmente en el rubro de hospedaje, para el que se considera una ocupación hotelera promedio del 61.63%, reflejo del creciente dinamismo económico y del atractivo que mantiene la capital del país como destino nacional e internacional.

Mientras que los giros comerciales que se considera, registrarán el mayor beneficio económico en esta temporada vacacional son hoteles, restaurantes, bares, cafeterías, agencias de viajes, transporte, tiendas de autoservicio.

También las tiendas departamentales, comercios al menudeo, centros de entretenimiento, museos, teatros, parques de diversiones y tiendas de artesanías.

El representante del comercio formal, Gutiérrez Camposeco destacó con orgullo que la Ciudad de México se posiciona firmemente como la tercera opción preferida para los turistas, superada únicamente por las playas de Cancún y la Riviera Maya.

"Esto ubica a nuestra gran metrópoli como el enclave urbano más importante y competitivo de todo el país", sostuvo.

La Canaco CDMX reitera su compromiso de trabajar en conjunto con las autoridades y los prestadores de servicios para garantizar que esta temporada de verano se desarrolle de manera segura, ordenada y con los más altos estándares de calidad para recibir a nuestros visitantes.