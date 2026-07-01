Identifican a hombre que falleció en festejos tras México vs Ecuador en CDMX

La tragedia que marcó los festejos por el pase de la Selección Mexicana a la siguiente ronda del Mundial 2026 comienza a esclarecerse.

Después de que uno de los fallecidos permaneciera sin ser reconocido durante varias horas, las autoridades capitalinas confirmaron que ya fue identificado gracias a una amplia campaña de difusión.

En Ovaciones te decimos todo sobre el caso que generó una fuerte movilización institucional y el apoyo de ciudadanos que compartieron la información en redes sociales y medios de comunicación.





Autoridades identifican a hombre que falleció en festejos tras partido

El Gobierno de la Ciudad de México informó que el hombre que permanecía en calidad de desconocido tras los festejos realizados en el Ángel de la Independencia ya fue identificado.

De acuerdo con la autoridad capitalina, la identificación fue posible gracias al trabajo coordinado entre distintas dependencias, así como al apoyo de medios de comunicación y personas usuarias de redes sociales que difundieron la ficha con las características físicas de la víctima.

En un comunicado oficial, el gobierno expresó sus condolencias a la familia y seres queridos del joven, además de reiterar que brindará el apoyo necesario durante este proceso.

"Se envía sentidas condolencias a su familia y seres queridos. Reiteramos que el Gobierno de la Ciudad de México brindará el apoyo necesario a la familia", señalaron las autoridades.

Previamente, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México había solicitado la colaboración de la ciudadanía para localizar a los familiares del fallecido, difundiendo una descripción detallada de sus características físicas y señas particulares.

Entre ellas figuraban una edad aproximada de 25 años, complexión media a delgada, tez morena clara, cabello negro y varios tatuajes distintivos, entre ellos la inscripción "Lia Renata" en el costado derecho del abdomen y una araña tatuada debajo del ombligo.

Puesto de Mando del Sector Salud de la CDMX Informa:



Se ha identificado al masculino fallecido ayer en los festejos en el Ángel de la Independencia por el partido de la Selección Mexicana contra Ecuador, caso sobre el que se emitió una tarjeta con sus características para... pic.twitter.com/ZP3IxbmsTz — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) July 2, 2026

Tragedia durante festejos del Tri en el Ángel de la Independencia

La identificación del joven ocurre después de los hechos registrados durante la celebración por la victoria de México sobre Ecuador, cuando miles de aficionados acudieron al Ángel de la Independencia para festejar el resultado.

Durante la concentración se registraron diversos incidentes que dejaron un saldo de cuatro personas fallecidas y varios lesionados.

Entre las víctimas se encontraba el hombre que inicialmente no había podido ser identificado por las autoridades.

Tras confirmarse el saldo de la jornada, el Gobierno de la Ciudad de México inició una campaña pública para localizar a los familiares del joven, compartiendo imágenes y una descripción de sus rasgos físicos con el propósito de facilitar su reconocimiento.

?? La fiesta terminó en tragedia



La celebración por el triunfo de México ante Ecuador dejó cuatro personas fallecidas y varios incidentes en Paseo de la Reforma. Las autoridades investigan las causas de lo ocurrido durante los festejos. pic.twitter.com/rJ9N6poGDi — Ovaciones (@ovaciones) July 2, 2026

Luego de concluir este proceso, las autoridades agradecieron públicamente la colaboración de quienes ayudaron a difundir la información, lo que permitió establecer la identidad del fallecido y notificar a sus familiares.

Como parte de las acciones posteriores a estos hechos, el Gobierno capitalino anunció que reforzará su estrategia de seguridad para futuros encuentros de la Selección Mexicana. Entre las medidas destaca la descentralización de las celebraciones masivas, especialmente de cara al próximo partido frente a Inglaterra.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para celebrar con responsabilidad, evitar excesos, moderar el consumo de alcohol y mantenerse atentos a las personas con las que acudan a este tipo de concentraciones masivas, con el objetivo de prevenir nuevas tragedias durante los festejos deportivos.

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