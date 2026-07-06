CDMX mantendrá pantallas y festivales hasta que concluya el Mundial

La eliminación de la Selección Mexicana no frenará la derrama económica que ha dejado la Copa del Mundo en la capital. Con una estimación preliminar de más de 45 mil millones de pesos y la expectativa de superar los 50 mil millones al concluir el torneo, el Gobierno de la Ciudad de México mantendrá las pantallas, los festivales futboleros y las transmisiones públicas de los partidos como parte del llamado "Mundial social", estrategia que extenderá las actividades mundialistas hasta la final.

Anuncio y operativo de seguridad durante el Mundial

El anuncio fue realizado por el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, al presentar el balance del operativo desplegado durante el encuentro entre México e Inglaterra.

Explicó, ante la jefa de Gobierno, Clara Brugada, que, aunque concluyeron los partidos programados en el Estadio Ciudad de México, la presencia institucional continuará en las sedes donde se transmitirán los encuentros restantes para garantizar la seguridad de los asistentes y preservar el ambiente de convivencia que caracterizó a la justa deportiva.

Estrategia del Mundial social y programación cultural en CDMX

De esta forma permanecerán en operación el Fan Fest del Zócalo, las pantallas instaladas en Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y el Monumento a la Revolución, así como los festivales futboleros distribuidos en las 16 alcaldías, donde la población podrá seguir gratuitamente los partidos que restan de la Copa del Mundo.

La secretaria de Cultura, Ana Francis López Bayghen Patiño, informó que junto con las transmisiones continuará la programación artística preparada para el torneo. Destacó que durante la jornada del partido entre México e Inglaterra participaron 130 elencos integrados por tres mil 239 artistas, quienes se presentaron en la Última Milla, los festivales futboleros, el Ángel de la Independencia y el Monumento a la Revolución.

Consideró que con la eliminación de la Selección Mexicana permitirá que visitantes y habitantes dediquen más tiempo a recorrer la oferta cultural organizada con motivo del Mundial, integrada por museos, exposiciones, murales, intervenciones de arte público y espectáculos que permanecerán durante las próximas dos semanas.

Al hacer un primer balance de la justa deportiva, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, defendió el modelo del "Mundial social", al señalar que la apuesta de su administración fue sacar la Copa del Mundo del estadio y llevarla a calles, plazas y espacios públicos para que pudiera ser disfrutada por quienes no consiguieron boletos para los partidos.

Explicó que esa estrategia permitió descentralizar las celebraciones mediante la instalación de pantallas y festivales futboleros en distintos puntos de la ciudad, fortaleciendo además la actividad económica en comercios, restaurantes, hoteles y servicios turísticos, lo que, dijo, ya se refleja en una derrama preliminar superior a los 45 mil millones de pesos y en la expectativa de superar los 50 mil millones al concluir el torneo.

Brugada Molina dijo, finalmente, que el "Mundial social" también dejó como resultado una mayor apropiación del espacio público, al combinar las transmisiones deportivas con actividades culturales, recreativas y artísticas, por lo que las sedes permanecerán abiertas hasta la final de la Copa del Mundo, acompañadas por los operativos de seguridad, movilidad, protección civil, salud y limpieza.