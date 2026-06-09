Operativo contra piratería en CDMX asegura más de 6 millones de pesos

La cuenta regresiva para el inicio de la Copa Mundial de Futbol 2026 también ha intensificado la vigilancia sobre la venta de mercancía presuntamente ilegal en la Ciudad de México.

En una de las zonas comerciales más concurridas de la capital, autoridades federales y locales desplegaron un importante operativo que puso bajo la lupa decenas de establecimientos dedicados a la comercialización de artículos deportivos.

La acción forma parte de una estrategia nacional para proteger marcas registradas y combatir la piratería en uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

En Ovaciones te damos todos los detalles de este operativo que se realizó en comercios de la capital del país.

Fotos: @IMPI_Mexico



Operativo anti piratería en el Centro de la CDMX

Elementos de Infantería de Marina, en coordinación con personal del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y autoridades de seguridad, realizaron diligencias de verificación en 20 locales comerciales ubicados en la Plaza Leona Vicario, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

De acuerdo con información difundida por la Secretaría de Marina, la intervención tuvo como objetivo verificar la legal procedencia y comercialización de productos que podrían estar infringiendo derechos de propiedad intelectual.

La dependencia señaló que "la revisión se realizó conforme a los procedimientos establecidos por la autoridad competente, con el objetivo de verificar la legal procedencia y comercialización de los productos".

Por su parte, el director general del IMPI, Vidal Llerenas, encabezó las acciones que involucraron a decenas de inspectores y personal de apoyo para revisar mercancías relacionadas con marcas deportivas internacionales y con las selecciones que participarán en la Copa Mundial de Futbol 2026.

¿Qué confiscó la Marina durante el operativo?

Como resultado de las inspecciones, fueron aseguradas 65 mil 934 piezas de mercancía presuntamente apócrifa, entre ropa deportiva, accesorios y artículos relacionados con equipos y selecciones de futbol.

Las autoridades indicaron que entre las marcas presuntamente afectadas se encuentran FIFA, Adidas, Reebok, Jordan, Umbro, New Balance, New Era y FILA, entre otras firmas internacionales protegidas por derechos de propiedad intelectual.

Además, la Secretaría de Marina informó que el valor aproximado de la mercancía asegurada asciende a seis millones 16 mil 577 pesos mexicanos, una de las cifras más importantes registradas en recientes operativos contra la piratería en la capital.

Los productos quedaron bajo resguardo del IMPI, organismo que continuará con el procedimiento jurídico correspondiente para determinar la situación legal de la mercancía decomisada.

Como parte de las acciones del #IMPI en el marco de la Copa Mundial 2026, se realizaron 20 visitas de verificación en Plaza Cristal, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, con la participación de 70 inspectores del Instituto, en coordinación con la @SSC_CDMX y la... pic.twitter.com/pdz8zOqE3L — IMPI (@IMPI_Mexico) June 9, 2026

Por qué hay operativos contra la piratería en este Mundial

El próximo Mundial 2026 ha generado un aumento significativo en la demanda de camisetas, gorras, balones y otros artículos deportivos relacionados con las selecciones participantes y con la FIFA.

Ante este panorama, el Gobierno de México ha reforzado las acciones para combatir la venta de productos pirata mediante la estrategia denominada "Operación Limpieza", impulsada por la Secretaría de Economía.

El objetivo principal es proteger los derechos de propiedad intelectual de las marcas oficiales vinculadas al torneo y evitar que productos falsificados se comercialicen masivamente durante uno de los eventos deportivos con mayor impacto económico y mediático del mundo.

Las autoridades han reiterado que estos operativos continuarán en diferentes puntos del país conforme se acerque la inauguración de la justa mundialista.

Los golpes más recientes contra la mercancía pirata en la capital

La acción realizada en el Centro Histórico se suma a una serie de decomisos efectuados durante los últimos meses en zonas de alta actividad comercial.

Uno de los antecedentes más recientes ocurrió el 21 de mayo en inmuebles ubicados sobre Izazaga 81 e Izazaga 89, donde fueron asegurados artículos deportivos valuados en más de 2.8 millones de pesos.

Sin embargo, el operativo de mayor impacto registrado este año tuvo lugar en Tepito el pasado 26 de marzo, cuando autoridades federales y capitalinas aseguraron más de 80 mil artículos presuntamente pirata con un valor estimado superior a los 15 millones de pesos.

Con estas acciones, la Secretaría de Marina reiteró su compromiso de actuar de manera coordinada con otras instituciones para fortalecer el cumplimiento de la ley, proteger la propiedad intelectual y combatir el comercio ilegal en la Ciudad de México.

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