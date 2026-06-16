CDMX reporta más de 10 mil detenidos por delitos de alto impacto

Con 10 mil 897 personas detenidas por delitos de alto impacto, mil 238 capturas derivadas de trabajos de inteligencia y 41 células criminales desarticuladas, el Gobierno de la Ciudad de México presentó los avances de su estrategia de seguridad, centrada en el debilitamiento de estructuras delictivas, el combate a la extorsión, el cumplimiento de órdenes de aprehensión y el aumento de judicializaciones.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que el corte corresponde al periodo del 5 de octubre de 2024 al 31 de mayo de 2026, lapso en el que también fueron capturados 73 objetivos prioritarios generadores de violencia, ocho de ellos durante mayo.

Como parte de los golpes operativos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana aseguró más de mil 701 kilogramos de marihuana, 224 kilogramos de cocaína, 92 kilogramos de metanfetamina y más de 15 kilogramos de cristal. Además, decomisó tres mil armas de fuego cortas y largas, 233 cargadores, 10 mil 462 cartuchos, seis mil 440 vehículos, 612 vehículos semicompletos, 865 motocicletas desvalijadas y cerca de 19 mil toneladas de autopartes.

Entre las acciones relevantes de mayo, Vázquez Camacho mencionó la detención de integrantes y operadores de grupos como "La Unión Tepito", "Los Tanzanos", "Los Ventura", "Los Malcriados 3AD", "Los Arriaga" y "Los Mal Portados", relacionados con delitos como narcomenudeo, robo con violencia, secuestro exprés, extorsión y venta de autopartes robadas.

Destacó también la detención de cuatro personas que transportaban una tonelada de droga oculta en un tractocamión en la alcaldía Álvaro Obregón. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los detenidos estarían vinculados con una célula relacionada con Lenin Canchola.

En materia de extorsión, Vázquez Camacho informó que desde el inicio de la actual administración han sido detenidas 336 personas por este delito o por tentativa de extorsión. Tan sólo durante mayo fueron capturadas 12 personas en operativos realizados en Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Venustiano Carranza.

Gracias al trabajo diario de nuestra @SSC_CDMX y la @FiscaliaCDMX, de enero a mayo de este año, logramos la detención de más de 10 mil presuntos responsables de delitos de alto impacto y debilitamos las estructuras delictivas, desarticulando 41 células criminales.



Además,... pic.twitter.com/lqMOmYoD1D — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) June 16, 2026

Por su parte, la fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, informó que entre enero y mayo de 2026 aumentaron las detenciones y judicializaciones en cinco delitos prioritarios respecto al mismo periodo de 2024: 38% en extorsión, 13.3% en homicidio, 39.1% en robo a casa habitación, 48.1% en robo de vehículo y 35.8% en violación.

La titular de la Fiscalía capitalina señaló que durante los primeros cinco meses del año se cumplimentaron 301 órdenes de aprehensión por homicidio, un incremento de 187% respecto a 2019 y de 14% frente a 2024. Añadió que sólo durante mayo se obtuvieron órdenes de aprehensión y vinculaciones a proceso en 73 investigaciones por homicidio y feminicidio.

Alcalde Luján agregó que entre enero y mayo se ejecutaron 72 órdenes de aprehensión por extorsión y 167 por robo de vehículo. Asimismo, reportó la realización de 89 cateos y la recuperación de dos mil 218 automóviles.

La fiscal informó además la detención de personas identificadas por las autoridades como presuntos líderes y operadores de grupos delictivos con presencia en distintas alcaldías de la capital, entre ellos integrantes de organizaciones conocidas como "La Unión Tepito", "Los Tanzanos", "Tierra Adentro" y "Los Balta".

En cuanto a los resultados judiciales, señaló que durante mayo se obtuvieron 540 sentencias, de las cuales 485 fueron condenatorias, equivalentes al 90% de los casos concluidos en juicio. Entre ellas mencionó condenas por secuestro, feminicidio, homicidio calificado, privación ilegal de la libertad y desaparición.