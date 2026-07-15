¿Está tu colonia en la lista? La UNAM revela zonas con mayor riesgo de inundaciones en CDMX y Edomex

Las lluvias no han dado tregua y cada tarde miles de personas enfrentan el mismo escenario: calles convertidas en ríos, tránsito colapsado y zonas que, una vez más, quedan bajo el agua.

Aunque las precipitaciones seguirán presentes en gran parte del país durante los próximos días, un análisis reciente identificó cuáles son las colonias y vialidades con mayor vulnerabilidad en la Ciudad de México y el Estado de México, información clave para quienes buscan evitar las áreas de mayor riesgo.

En Ovaciones te decimos qué colonias de la Ciudad de México y entidades mexiquenses corren mayor riesgo por inundaciones.





Lluvias en la CDMX y Edomex

La temporada de lluvias continúa generando afectaciones en buena parte del territorio nacional.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la combinación del monzón mexicano, canales de baja presión, la onda tropical número 19, el ingreso de humedad del océano Pacífico y el Golfo de México, así como condiciones de inestabilidad atmosférica, favorecerán lluvias, chubascos y tormentas eléctricas en numerosos estados.

Para el Valle de México, el pronóstico indica ambiente templado durante la mañana del jueves 16 de julio, pero conforme avance la tarde aumentará la nubosidad y se esperan lluvias entre las 15:00 y las 21:00 horas, algunas acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo.

El radar Catedral detecta ecos de reflectividad en color naranja y rojo, asociados a #Lluvias fuertes en zonas de la #CDMX y #EdoMéx. pic.twitter.com/dbCKRGSLNN — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 16, 2026

El SMN advirtió que estas condiciones incrementan el riesgo de encharcamientos, inundaciones repentinas, caída de árboles, reducción de visibilidad y afectaciones viales, por lo que recomendó mantenerse atento a los avisos oficiales de Conagua y Protección Civil.

En el resto del país también se pronostican lluvias fuertes y muy fuertes en entidades como Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Sinaloa, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, mientras que continúa la vigilancia sobre zonas de baja presión en el océano Pacífico con potencial de desarrollo ciclónico.

Al mismo tiempo, persisten temperaturas superiores a los 45 grados Celsius en regiones del noroeste del país, reflejando el fuerte contraste climático que vive México durante esta temporada.

Colonias más afectadas por inundaciones en CDMX y Edomex

Las afectaciones por las lluvias no se distribuyen de manera uniforme.

Investigadores del Instituto de Geografía de la UNAM realizaron un mapeo mediante imágenes del satélite Sentinel-1 de la Agencia Espacial Europea para identificar las zonas con mayor susceptibilidad a inundaciones tras las intensas precipitaciones registradas en el Valle de México.

El investigador Ángel Emmanuel Zúñiga Tovar explicó que "las inundaciones cambian continuamente y su impacto también, por lo que toda la ciudad se ve afectada en mayor o menor medida", aunque el centro-oriente de la capital concentra los mayores riesgos.

CDMX

Gustavo A. Madero

La Laguna Ticomán

Lindavista

Azcapotzalco

Parque Tezozómoc

Zona de la ex refinería 18 de Marzo

Miguel Hidalgo

Hipódromo de las Américas

Reforma Social

Cuajimalpa

Zedec Santa Fe

Tláhuac

La Ciénega

Zona cercana a la estación del Metro Tláhuac

Bosque de Chapultepec

Diversas secciones con acumulación frecuente de agua

Vialidades con mayores afectaciones

Avenida Río de los Remedios

Gran Canal del Desagüe

Boulevard Puerto Aéreo

Calzada Ignacio Zaragoza

Viaducto Tlalpan

Anillo Periférico Sur

Autopista México-Puebla

Estado de México

Tlalnepantla

San Pedro Barrientos

Tequexquináhuac

Ecatepec

Los Laureles

Ejido de Santa María Tulpetlac

Avenida Gobernadora

Texcoco

Santa María Tulantongo

Zaragoza

Nezahualcóyotl

Izcalli Nezahualcóyotl

Avenida Chimalhuacán

Chalco

Culturas de México

Jacalones

Vialidades con mayor riesgo

Carretera Naucalpan- Ecatepec

Autopista Urbana Siervo de la Nación

El especialista de la UNAM recordó que la problemática responde a diversos factores, entre ellos el crecimiento urbano, el hundimiento del suelo, la pérdida de áreas verdes, la acumulación de residuos sólidos y las limitaciones de la infraestructura hidráulica.

¿Seguirán las lluvias?

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica que las condiciones para lluvias persistirán durante los próximos días en gran parte del país, especialmente en el centro, occidente, sur y sureste de México.

Las precipitaciones podrán estar acompañadas de actividad eléctrica, granizo y fuertes rachas de viento, por lo que continuará el riesgo de inundaciones urbanas, deslaves e incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Las autoridades recomiendan evitar cruzar calles inundadas, no transitar por zonas con corrientes de agua, conducir con velocidad moderada y mantenerse informado únicamente mediante los avisos oficiales del SMN, Conagua y Protección Civil.

Tecnología identifica zonas con mayor riesgo ante diluvios

El estudio elaborado por especialistas del Instituto de Geografía de la UNAM utilizó imágenes de radar del satélite Sentinel-1 para detectar con mayor precisión las áreas inundables del Valle de México.

Los investigadores consideran que este tipo de herramientas puede fortalecer la planeación urbana, mejorar las estrategias de prevención y ayudar a las autoridades a focalizar labores de desazolve, atención de emergencias y protección civil antes de que ocurran nuevas tormentas intensas.