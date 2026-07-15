La UNAM identificó las colonias y vialidades con mayor riesgo de inundaciones por las intensas lluvias
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¿Está tu colonia en la lista? La UNAM revela zonas con mayor riesgo de inundaciones en CDMX y Edomex
Por: Sonia Barrón
Las lluvias no han dado tregua y cada tarde miles de personas enfrentan el mismo escenario: calles convertidas en ríos, tránsito colapsado y zonas que, una vez más, quedan bajo el agua.
Aunque las precipitaciones seguirán presentes en gran parte del país durante los próximos días, un análisis reciente identificó cuáles son las colonias y vialidades con mayor vulnerabilidad en la Ciudad de México y el Estado de México, información clave para quienes buscan evitar las áreas de mayor riesgo.
En Ovaciones te decimos qué colonias de la Ciudad de México y entidades mexiquenses corren mayor riesgo por inundaciones.
Lluvias en la CDMX y Edomex
La temporada de lluvias continúa generando afectaciones en buena parte del territorio nacional.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la combinación del monzón mexicano, canales de baja presión, la onda tropical número 19, el ingreso de humedad del océano Pacífico y el Golfo de México, así como condiciones de inestabilidad atmosférica, favorecerán lluvias, chubascos y tormentas eléctricas en numerosos estados.
Para el Valle de México, el pronóstico indica ambiente templado durante la mañana del jueves 16 de julio, pero conforme avance la tarde aumentará la nubosidad y se esperan lluvias entre las 15:00 y las 21:00 horas, algunas acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo.
El SMN advirtió que estas condiciones incrementan el riesgo de encharcamientos, inundaciones repentinas, caída de árboles, reducción de visibilidad y afectaciones viales, por lo que recomendó mantenerse atento a los avisos oficiales de Conagua y Protección Civil.
En el resto del país también se pronostican lluvias fuertes y muy fuertes en entidades como Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Sinaloa, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, mientras que continúa la vigilancia sobre zonas de baja presión en el océano Pacífico con potencial de desarrollo ciclónico.
Al mismo tiempo, persisten temperaturas superiores a los 45 grados Celsius en regiones del noroeste del país, reflejando el fuerte contraste climático que vive México durante esta temporada.
Colonias más afectadas por inundaciones en CDMX y Edomex
Las afectaciones por las lluvias no se distribuyen de manera uniforme.
Investigadores del Instituto de Geografía de la UNAM realizaron un mapeo mediante imágenes del satélite Sentinel-1 de la Agencia Espacial Europea para identificar las zonas con mayor susceptibilidad a inundaciones tras las intensas precipitaciones registradas en el Valle de México.
El investigador Ángel Emmanuel Zúñiga Tovar explicó que "las inundaciones cambian continuamente y su impacto también, por lo que toda la ciudad se ve afectada en mayor o menor medida", aunque el centro-oriente de la capital concentra los mayores riesgos.
CDMX
Gustavo A. Madero
La Laguna Ticomán
Lindavista
Azcapotzalco
Parque Tezozómoc
Zona de la ex refinería 18 de Marzo
Miguel Hidalgo
Hipódromo de las Américas
Reforma Social
Cuajimalpa
Zedec Santa Fe
Tláhuac
La Ciénega
Zona cercana a la estación del Metro Tláhuac
Bosque de Chapultepec
Diversas secciones con acumulación frecuente de agua
Vialidades con mayores afectaciones
Avenida Río de los Remedios
Gran Canal del Desagüe
Boulevard Puerto Aéreo
Calzada Ignacio Zaragoza
Viaducto Tlalpan
Anillo Periférico Sur
Autopista México-Puebla
Estado de México
Tlalnepantla
San Pedro Barrientos
Tequexquináhuac
Ecatepec
Los Laureles
Ejido de Santa María Tulpetlac
Avenida Gobernadora
Texcoco
Santa María Tulantongo
Zaragoza
Nezahualcóyotl
Izcalli Nezahualcóyotl
Avenida Chimalhuacán
Chalco
Culturas de México
Jacalones
Vialidades con mayor riesgo
Carretera Naucalpan-Ecatepec
Autopista Urbana Siervo de la Nación
El especialista de la UNAM recordó que la problemática responde a diversos factores, entre ellos el crecimiento urbano, el hundimiento del suelo, la pérdida de áreas verdes, la acumulación de residuos sólidos y las limitaciones de la infraestructura hidráulica.
¿Seguirán las lluvias?
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica que las condiciones para lluvias persistirán durante los próximos días en gran parte del país, especialmente en el centro, occidente, sur y sureste de México.
Las precipitaciones podrán estar acompañadas de actividad eléctrica, granizo y fuertes rachas de viento, por lo que continuará el riesgo de inundaciones urbanas, deslaves e incremento en los niveles de ríos y arroyos.
Las autoridades recomiendan evitar cruzar calles inundadas, no transitar por zonas con corrientes de agua, conducir con velocidad moderada y mantenerse informado únicamente mediante los avisos oficiales del SMN, Conagua y Protección Civil.
Tecnología identifica zonas con mayor riesgo ante diluvios
El estudio elaborado por especialistas del Instituto de Geografía de la UNAM utilizó imágenes de radar del satélite Sentinel-1 para detectar con mayor precisión las áreas inundables del Valle de México.
Los investigadores consideran que este tipo de herramientas puede fortalecer la planeación urbana, mejorar las estrategias de prevención y ayudar a las autoridades a focalizar labores de desazolve, atención de emergencias y protección civil antes de que ocurran nuevas tormentas intensas.
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