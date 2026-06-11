De Canelo a Dania Méndez los famosos que se dejaron ver en la inauguración del Mundial 2026

La inauguración del Mundial 2026 no solo reunió a miles de aficionados en los estadios y fan fest. También atrajo a diversas personalidades del espectáculo, la música y el deporte, quienes compartieron en redes sociales algunos momentos de su experiencia durante el arranque de la Copa del Mundo.

Canelo Álvarez

Uno de los asistentes que llamó la atención fue Saúl "Canelo" Álvarez, quien compartió en sus historias de Instagram algunos momentos de su llegada al estadio junto a su esposa, Fernanda Gómez. La pareja se sumó al ambiente mundialista y mostró parte de su experiencia durante la inauguración de la Copa del Mundo.



Saúl "Canelo" Álvarez. Redes Sociales.

Geraldine Bazán

La actriz Geraldine Bazán también compartió imágenes relacionadas con la inauguración, uniéndose a la lista de celebridades que siguieron de cerca el comienzo de la justa mundialista.





Alfonso Herrera

Otro de los rostros conocidos que apareció en redes fue el actor Alfonso "Poncho" Herrera quien apareció acompañado de Javier Niño.



Alfonso "Poncho" Herrera. Redes Sociales.

Renata Notni

La actriz Renata Notni también se hizo presente entre las personalidades que siguieron el arranque del torneo; a través de sus historias compartió una fotografía tomada desde su automóvil, en la que se alcanzaba a observar el estadio sede de la inauguración.





Aldo de Nigris y Abelito

Entre las imágenes que circularon en redes sociales también destacó la aparición de Aldo de Nigris junto a Abelito en el Estadio Ciudad de México, donde ambos aprovecharon para tomarse fotografías y convivir con aficionados.



Aldo de Nigris junto a Abelito. Redes Sociales.

Dania Méndez

La influencer Dania Méndez también se hizo presente en la inauguración del Mundial 2026. Fiel a su estilo, compartió un video en el que presumió su outfit futbolero antes de ingresar al estadio y lanzó un mensaje a sus seguidores:

"¿Qué dijeron? ¿Que la novia del Mundial no se iba a hacer presente?".



Dania Méndez. Redes Sociales.

La presencia de estas figuras fue solo una muestra de la expectativa que ha generado la Copa del Mundo. Con más de un mes de actividades por delante, se espera que artistas, deportistas, creadores de contenido y personalidades del espectáculo continúen apareciendo en las tribunas.