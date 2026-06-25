Habilitan centros de acopio para Venezuela en México

El pasado 24 de junio un potente terremoto doble de magnitud 7.2 y 7.5 sacudió Venezuela en diferentes ubicaciones de la costa central del país. Las sensibles imágenes de los edificios caídos han recorrido las redes sociales, conmoviendo a miles de mexicanos.

Desde anoche, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum comunicó a través de su cuenta de X que brindaría ayuda al pueblo venezolano y esta mañana, confirmó que personal de Sedena acudiría a la nación con rescatistas para apoyar con las labores durante las próximas horas.

En el transcurso de este jueves ya comenzaron a abrirse las vías para recibir donaciones de apoyo civil ante la tragedia que está pasando hoy en día los poblados de La Guaira, que se presume fue el más afectado, Caracas y otras comunidades de la costa central.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein reafirma el apoyo de México al pueblo de Venezuela; anuncia la asistencia de rescatistas de la Secretaría de la Defensa Nacional y personal de salud, luego de los sismos registrados este miércoles. pic.twitter.com/QzcEkcdBTz — Gobierno de México (@GobiernoMX) June 25, 2026

¿Dónde y qué donar para apoyar a Venezuela?

La Cruz Roja Mexicana habilitó la recepción de donativos económicos a través de su plataforma digital y mediante depósitos bancarios. Las cuentas a las que se puede transferir con la referencia SISMOS VENEZUELA son:

Santander

Cuenta: 65-50380462-1

65-50380462-1 CLABE: 014180655038046216

Banamex

Cuenta: 9325010352

9325010352 CLABE: 002180700456248799

Casa de refugiados

Actualmente está funcionando como centro de acopio para llevar a Venezuela. Cabe destacar, que también funciona como centro de apoyo psicosocial para la comunidad venezolana. Está ubicada en Parque Ramón López Velarde en la colonia Roma Sur y reciben a las personas de 10:00 a las 16:00.

Tras los sismos registrados este 24 de junio en Venezuela, Cruz Roja Mexicana brinda orientación a quienes buscan información sobre familiares o seres queridos en ese país.



Estamos para ayudarte. #CruzRojaMexicana #RCF #AcciónHumanitaria #Sismo #Venezuela #Mexico pic.twitter.com/jDmFoM0UMs — Cruz Roja Mexicana IAP (@CruzRoja_MX) June 25, 2026

¿Qué artículos se pueden donar?

Aunque a través de instancias oficiales, como la Cruz Roja Mexicana o la Embajada de Venezuela en México no han habilitado centros de acopio en la Ciudad de México, asociaciones civiles como la Casa Refugiados, sí están recibiendo apoyo. Algunos de los artículos que puedes donar, son: