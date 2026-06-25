Aquí es donde puedes hacer las donaciones para apoyar a Venezuela
Habilitan centros de acopio para Venezuela en México
Por: Citli Toribio
El pasado 24 de junio un potente terremoto doble de magnitud 7.2 y 7.5 sacudió Venezuela en diferentes ubicaciones de la costa central del país. Las sensibles imágenes de los edificios caídos han recorrido las redes sociales, conmoviendo a miles de mexicanos.
Desde anoche, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum comunicó a través de su cuenta de X que brindaría ayuda al pueblo venezolano y esta mañana, confirmó que personal de Sedena acudiría a la nación con rescatistas para apoyar con las labores durante las próximas horas.
En el transcurso de este jueves ya comenzaron a abrirse las vías para recibir donaciones de apoyo civil ante la tragedia que está pasando hoy en día los poblados de La Guaira, que se presume fue el más afectado, Caracas y otras comunidades de la costa central.
¿Dónde y qué donar para apoyar a Venezuela?
La Cruz Roja Mexicana habilitó la recepción de donativos económicos a través de su plataforma digital y mediante depósitos bancarios. Las cuentas a las que se puede transferir con la referencia SISMOS VENEZUELA son:
Santander
- Cuenta: 65-50380462-1
- CLABE: 014180655038046216
Banamex
- Cuenta: 9325010352
- CLABE: 002180700456248799
Casa de refugiados
Actualmente está funcionando como centro de acopio para llevar a Venezuela. Cabe destacar, que también funciona como centro de apoyo psicosocial para la comunidad venezolana. Está ubicada en Parque Ramón López Velarde en la colonia Roma Sur y reciben a las personas de 10:00 a las 16:00.
¿Qué artículos se pueden donar?
Aunque a través de instancias oficiales, como la Cruz Roja Mexicana o la Embajada de Venezuela en México no han habilitado centros de acopio en la Ciudad de México, asociaciones civiles como la Casa Refugiados, sí están recibiendo apoyo. Algunos de los artículos que puedes donar, son:
- Alimentos no perecederos: Arroz, frijol, pasta, latas de atún, galletas, leche en polvo o Tetrapak, aceite, lenteja, azúcar, sal y galletas.
- Agua embotellada.
- Artículos de higiene personal: Jabón, papel higiénico, toallas sanitarias, pañales para bebés y adultos, pasta y cepillos dentales.
- Artículos para la limpieza para el hogar: Escobas, cloro, jabón en polvo, jergas, fibra, cubetas, detergente y desinfectante.
- Ropa y cobijas: Medicamentos básicos, antisépticos, gasas, paracetamol y sueros orales.
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