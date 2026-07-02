Habilitan centros de acopio para Venezuela en alcaldías de CDMX

A una semana del terremoto doble en Venezuela, México sigue apoyando activamente al país, que está pasando por una crisis humanitaria. El día de hoy, la presidenta compartió que en los próximos días enviará vía marítima ayuda humanitaria a La Guaira, Caracas y otras zonas afectadas de la costa central de esa nación.

Al día de hoy se encuentran instalados aproximadamente 21 centros de acopio y ayuda humanitaria en las diferentes alcaldías de Ciudad de México. Los mexicanos pueden acudir a los centros de acopio más cercanos a realizar sus donaciones de diferentes tipos.

Aunque algunos centros de apoyo de asociaciones civiles y el instalado en la Universidad Nacional Autónoma de México han estado operando durante la última semana, recientemente el Gobierno de la Ciudad de México anunció la habilitación de 21 centros de acopio a lo largo de las 16 alcaldías.

El Poder Judicial de la Federación, también instaló algunos centros de acopio que operarán por tiempo limitado.

¡#UNAMonos por #Venezuela !



Hoy es el último día del Centro de Acopio UNAM, el cual recibirá donativos para apoyar a las personas afectadas por los sismos registrados en el país sudamericano.



Mira qué puedes aportar > https://t.co/gd47TgV2Ka pic.twitter.com/Z16JX6rPmv — UNAM (@UNAM_MX) July 2, 2026

Centros de acopio de apoyo a Venezuela por alcaldía

El Gobierno de la CDMX instaló 21 centros de acopio para reunir ayuda destinada a las personas afectadas por el terremoto doble el 24 de junio en Venezuela. Estos son los centros de acopio por alcaldía y estarán operando de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde.

Álvaro Obregón

Parque de la Bombilla. Av. De la Paz, esq. Av. Insurgentes Sur s/n, colonia Chimalistac, alcaldía Álvaro Obregón.2Foro Cultural.

Azcapotzalco

Av. Cuitláhuac s/n, colonia Liberación, alcaldía Azcapotzalco.

Benito Juárez

Monumento Francisco Villa en el Parque de los Venados s/n (a un costado de la alcaldía). Av. División del Norte, colonia Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez.

Coyoacán

Alameda del Sur. Canal de Miramontes s/n, esquina Calzada de las Bombas, colonia Las Campanas, alcaldía Coyoacán.



El apoyo humanitario para Venezuela se recibirá en las 16 alcaldías por los próximos días. Foto: Cuartoscuro

Cuauhtémoc

Glorieta de los Insurgentes. Av. Chapultepec e Insurgentes s/n, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Cuajimalpa

Pilares Contadero. Prolongación 16 de Septiembre s/n, colonia El Contadero, alcaldía Cuajimalpa.

Gustavo A. Madero

Pilares Campos Revolución. Av. Emiliano Zapata s/n, colonia Zona Escolar Oriente, alcaldía Gustavo A. Madero.

Av. Emiliano Zapata s/n, colonia Zona Escolar Oriente, alcaldía Gustavo A. Madero. Casa de Gobierno GAM-B. Payta 602, colonia Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero.

Payta 602, colonia Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero. Deportivo Hermanos Galeana. José Loreto Fabela 190, colonia San Juan de Aragón VII Sección, alcaldía Gustavo A. Madero.

Iztacalco

Bajo puente Metro Coyuya. Av. Plutarco Elías Calles y avenida Francisco del Paso y Troncoso (Eje 3) s/n, entre barrio Los Reyes y Fraccionamiento Coyuya, alcaldía Iztacalco.

Iztapalapa

Utopía Ixtapalcalli (cultural). Cuauhtémoc 55, colonia Barrio San Pablo, alcaldía Iztapalapa.

Cuauhtémoc 55, colonia Barrio San Pablo, alcaldía Iztapalapa. Utopía Meyehualco. Calle 71 y av. 6 s/n, colonia Santa Cruz Meyehualco, alcaldía Iztapalapa.

Calle 71 y av. 6 s/n, colonia Santa Cruz Meyehualco, alcaldía Iztapalapa. Estacionamiento Soriana UAM. Av. San Lorenzo 1863, esquina Ermita Iztapalapa, colonia Los Ángeles, alcaldía Iztapalapa.

Fecha límite para donar apoyo a Venezuela en centros de acopio

El centro de acopio de la Universidad Nacional Autónoma de México cerrará sus puertas este 2 de julio debido a las vacaciones escolares. En cuanto a los instalados por parte del PJCDMX en Deportivo Los Galeana, Embajada de Venezuela y Metro San Joaquín estarán disponibles del 2 al 10 de julio.