CFE invertirá 21 mil mdp para llevar electricidad al 99.9% del país

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció una inversión de 21 mil 377 millones de pesos para ejecutar más de 45 mil obras de electrificación con el objetivo de alcanzar una cobertura nacional de 99.9 por ciento para 2028.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Energía, Luz Elena González, sostuvo que la reforma energética aprobada en 2024 incorporó por primera vez el concepto de justicia energética como un derecho vinculado al bienestar de la población.

La meta del gobierno federal consiste en llevar alguna forma de suministro eléctrico a prácticamente todos los hogares del país. Según las autoridades, el porcentaje restante corresponde a viviendas en condiciones geográficas donde la conexión resulta extremadamente compleja.

Cobertura eléctrica de 99.85%

La directora general de la CFE, Emilia Calleja Alor, afirmó que actualmente México registra una cobertura eléctrica de 99.85% y que el reto consiste en electrificar 8 mil 247 localidades que aún presentan rezagos.

CFE.

La funcionaria destacó que la empresa pública opera una de las redes eléctricas más extensas del mundo. Foto: Captura de pantalla

La funcionaria destacó que la empresa pública opera una de las redes eléctricas más extensas del mundo, con 162 centrales de generación, más de 111 mil kilómetros de líneas de transmisión, 914 mil kilómetros de redes de distribución y 2 mil 346 subestaciones.

Programas de electrificación en comunidades indígenas y zonas apartadas

Calleja aseguró que la actual administración ya acumula 17 mil 16 obras de electrificación, una cifra superior a las construidas durante el sexenio 2006-2012. Añadió que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ejecutaron 21 mil 645 obras y que el programa proyectado para el sexenio de Sheinbaum superará las 45 mil.

La estrategia concentra parte de sus recursos en comunidades indígenas y regiones apartadas. Entre las intervenciones previstas para este año figuran obras en territorio seri, en Sonora; proyectos en Navolato, Sinaloa; acciones en San Quintín; trabajos en Michoacán y la conclusión de obras de electrificación en la Sierra Tarahumara, Chihuahua.

Fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, empresa del pueblo, es garantizar la soberanía energética y amar a México. Les invito a conocer la Central de Ciclo Combinado "Manzanillo III", que entró en operación hace unos meses. pic.twitter.com/NCKHXUjCCT — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 13, 2026

Beneficiarían cerca de 39 mil personas

De acuerdo con la CFE, los programas dirigidos a pueblos originarios contemplan mil 520 obras que beneficiarán a cerca de 39 mil personas. En conjunto, los planes de justicia social suman 2 mil 318 obras.

La empresa también informó que alcanzó la cifra de 50 millones de usuarios conectados al servicio eléctrico. Durante la presentación se difundió un video con testimonios de habitantes de distintas comunidades que recibieron electricidad después de años sin acceso al suministro.

Para el gobierno federal, la expansión de la red eléctrica forma parte de una política de reducción de desigualdades territoriales. La apuesta consiste en que la ubicación geográfica deje de ser un obstáculo para acceder a servicios básicos, educación, conectividad digital y oportunidades de desarrollo.