¿Quién es Marcos Ramos? El reportero baleado tras cubrir los festejos de México

La celebración por el pase de la Selección Mexicana a la siguiente ronda del Mundial 2026 terminó marcada por un hecho que conmocionó al gremio periodístico.

Lo que comenzó como una cobertura de los festejos de la afición en Chiapas se convirtió, minutos después, en un violento ataque armado contra un reconocido comunicador de la región.

En Ovaciones te decimos qué fue lo que sucedió, quién es Marcos Ramos, cuál ha sido su trayectoria y cómo se encuentra tras la agresión.

Marcos Ramos



Balean a periodista durante festejos del Tri en Chiapas

La noche del martes 30 de junio de 2026, el periodista Marcos Carlos Ramos, director y editor del portal informativo Real Cintalapa y colaborador del Diario de Chiapas, fue atacado a balazos en el municipio de Cintalapa, Chiapas.

De acuerdo con los reportes oficiales, el comunicador había concluido una transmisión en vivo desde el parque central de la ciudad, donde documentó las celebraciones de los aficionados tras la victoria de México sobre Ecuador en el Mundial 2026.

Durante la transmisión, varios habitantes lo saludaron con muestras de afecto mientras recorría el lugar registrando el ambiente festivo.

Sin embargo, una vez terminada la cobertura y cuando caminaba rumbo a su domicilio entre el salón Habibi y la clínica del IMSS, en la colonia Tepeyac, un sujeto armado le disparó en repetidas ocasiones.

Los primeros reportes indican que el periodista recibió al menos cuatro impactos de bala. Elementos de la Policía Estatal y Municipal acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios, mientras paramédicos de Protección Civil lo trasladaron de emergencia a una clínica para recibir atención médica.

El ataque ocurrió en una región que desde hace varios años enfrenta una escalada de violencia derivada de la disputa entre grupos de la delincuencia organizada.

El periodista Marcos Ramos del medio Real Cintalapa en Chiapas, fue blanco de un ataque armado durante los festejos por el triunfo de México (Informacion en el enlace) https://t.co/aHvorMsJS7 pic.twitter.com/v3TYC1PZ2L — Blog del Narco México (@blogdelnarcomex) July 1, 2026

¿Cómo se reporta la salud del periodista?

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas informó mediante un comunicado que Marcos Ramos permanece hospitalizado y que su estado de salud es reportado como estable, aunque continúa bajo atención médica especializada.

El fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca dio a conocer que instruyó el despliegue inmediato de un grupo especial de la Fiscalía de Investigaciones Estratégicas, en coordinación con agentes de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) y peritos especializados, para localizar y detener a los responsables.

Además, la dependencia confirmó que, debido a la labor periodística de la víctima, se investigarán todas las líneas posibles para esclarecer el móvil de la agresión.

En su posicionamiento, el fiscal aseguró que el comunicador y su familia cuentan ya con medidas precautorias de protección y afirmó que "no habrá impunidad", al comprometerse a informar sobre los avances de las investigaciones en las próximas horas.

¿Quién era Marcos Ramos?

Marcos Carlos Ramos es un periodista originario de Chiapas ampliamente conocido en la región por su trabajo informativo en temas de seguridad, política, sociedad y acontecimientos locales.

Es director y editor del medio digital Real Cintalapa, una plataforma informativa que ha logrado consolidar una comunidad cercana a los 149 mil seguidores en redes sociales, convirtiéndose en uno de los principales espacios de información regional.

Además de encabezar ese portal, Ramos también colabora con el Diario de Chiapas, medio de circulación estatal, desde donde ha dado cobertura permanente a los hechos que ocurren en la región Frailesca y el Valle Zoque.

Su trabajo se ha desarrollado en un contexto particularmente complejo, ya que Cintalapa se encuentra en una zona donde en los últimos años se han registrado enfrentamientos armados, operativos de fuerzas federales y diversos hechos relacionados con la presencia de grupos del crimen organizado.

Precisamente por esa labor informativa, la Fiscalía estatal confirmó que el ejercicio periodístico del comunicador forma parte de las principales líneas de investigación abiertas tras el atentado.

Un nuevo ataque contra la prensa en Chiapas

La agresión contra Marcos Ramos revive la preocupación por la seguridad de los periodistas que ejercen su labor en Chiapas.

El atentado ocurre apenas dos años después del asesinato del reportero Víctor Culebro Morales, ocurrido en junio de 2024. Morales también desarrollaba actividades periodísticas en la región de Cintalapa, donde administraba un portal informativo local.

? Periodistas de Chiapas exigen justicia por el ataque contra Marco Ramos.



El gremio condenó la agresión armada contra el comunicador de Cintalapa, pidió el esclarecimiento de los hechos y llamó a organizaciones para acompañar el caso. Advirtieron que el atentado también... pic.twitter.com/OYXelllV7u — Susana Solís Informa Chiapas (@SolisInforma) July 1, 2026

En los últimos meses, esa zona del estado ha sido escenario de múltiples hechos violentos relacionados con la disputa entre organizaciones criminales, situación que ha incrementado los riesgos para periodistas que documentan diariamente los acontecimientos en la región.

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