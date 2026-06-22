Ciberdelincuencia, extorsión e IA, los nuevos retos de la FGR

La delincuencia organizada, la extorsión, la trata de personas, las desapariciones, los delitos financieros, la ciberdelincuencia y el uso de inteligencia artificial con fines delictivos figuran entre los principales desafíos que enfrenta actualmente la Fiscalía General de la República, afirmó la fiscal general Ernestina Godoy Ramos al advertir que estos fenómenos exigen instituciones mejor preparadas y con mayores capacidades de investigación.

Retos actuales de la Fiscalía General frente a la delincuencia organizada

Durante la conmemoración por el 50 aniversario del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), la titular de la FGR señaló que la evolución de las modalidades delictivas obliga a fortalecer la formación y especialización de ministerios públicos, policías de investigación, peritos y demás operadores del sistema penal para responder con mayor eficacia a fenómenos criminales cada vez más complejos.

Reconoció que las instituciones encargadas de procurar justicia enfrentan escenarios que hace algunos años no tenían la misma dimensión, como los delitos cometidos mediante plataformas digitales, las operaciones financieras ilícitas, las redes de trata de personas y el aprovechamiento de herramientas tecnológicas avanzadas para actividades criminales.

Fortalecimiento institucional y enfoque en víctimas

La fiscal incluso señaló que el fortalecimiento institucional debe ir acompañado de una visión centrada en las víctimas y sus familias, por lo que insistió en que la justicia debe asumirse como un derecho y no como un privilegio. Señaló que la verdad, la reparación del daño y el respeto a los derechos humanos deben mantenerse como principios rectores de la actuación de las autoridades encargadas de investigar y perseguir los delitos.

Para enfrentar estos retos, indicó que la actuación institucional no puede limitarse a reaccionar frente a los delitos una vez cometidos, sino que debe apoyarse en investigaciones más sólidas, mejores peritajes, carpetas de investigación más robustas y mayores capacidades de litigación que permitan enfrentar estructuras criminales cada vez más sofisticadas.

Explicó que el fortalecimiento de las capacidades técnicas y científicas será indispensable para responder a fenómenos que evolucionan constantemente y que obligan a las autoridades a actualizar sus métodos de investigación, análisis y persecución de los delitos.

La fiscal al indicar que el conocimiento especializado debe traducirse en resultados concretos para la procuración de justicia y en una mayor capacidad para atender a las víctimas, resaltó que uno de los ejes para enfrentar estos desafíos será la consolidación del Servicio Profesional de Carrera dentro de la Fiscalía General de la República, con el objetivo de contar con ministerios públicos, policías de investigación y peritos mejor preparados, especializados y certificados.

Indicó que la formación permanente del personal sustantivo permitirá fortalecer las investigaciones, elevar la calidad de las actuaciones ministeriales y consolidar una institución con mayores capacidades para combatir la impunidad y responder a las exigencias de la sociedad.

Por lo anterior, resaltó el papel que desempeñará el Instituto Nacional de Ciencias Penales como instancia encargada de la formación, actualización y especialización de quienes participan en la procuración de justicia, al considerar que la profesionalización será una de las principales herramientas para enfrentar los desafíos que plantean las nuevas modalidades delictivas.