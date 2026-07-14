Científico de la UNAM recibe premio del rey Felipe VI por revelar los misterios de las galaxias

El astrofísico mexicano José Eduardo Méndez Delgado, investigador del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), recibió el Premio Internacional de Investigación Princesa de Girona 2026, un reconocimiento que distingue a jóvenes con aportaciones sobresalientes en distintas áreas del conocimiento.

La ceremonia se realizó en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, donde el científico recibió el galardón de manos de los reyes de España, Felipe VI y Letizia, así como de la princesa Leonor de Borbón.

El reconocimiento fue otorgado por sus investigaciones sobre el origen y la evolución de las galaxias, además de sus estudios relacionados con la composición química de las nebulosas, trabajos que han contribuido al conocimiento del universo.

¿Quién es José Eduardo Méndez Delgado?

Con apenas 31 años, José Eduardo Méndez Delgado se ha consolidado como uno de los jóvenes científicos mexicanos con mayor proyección internacional.

Estudió la licenciatura en la UNAM y posteriormente realizó un doctorado en la Universidad de La Laguna, en España, donde obtuvo la distinción cum laude. Más tarde continuó su formación con un posdoctorado en la Universidad de Heidelberg, en Alemania.

A lo largo de su carrera ha publicado más de 50 investigaciones científicas en revistas especializadas y actualmente participa en proyectos internacionales dedicados al estudio del universo.

Entre sus principales aportaciones destaca haber resuelto en 2023 el llamado problema de la discrepancia de abundancias en nebulosas, un enigma astronómico que llevaba décadas sin explicación y cuyos resultados fueron publicados en la revista Nature.

El reconocimiento del rey Felipe VI

Durante la ceremonia, el rey Felipe VI resaltó que los seis jóvenes premiados representan un ejemplo de esfuerzo, preparación y perseverancia.

Señaló que sus historias comenzaron con la curiosidad y la pasión por aprender, cualidades que, afirmó, hoy les permiten aportar soluciones e inspiración frente a los desafíos actuales.

Por su parte, la princesa Leonor reconoció el trabajo de José Eduardo Méndez y de otros investigadores, al destacar que sus descubrimientos permiten ampliar el conocimiento sobre el universo y comprender mejor su funcionamiento.

"La UNAM está en la frontera de la ciencia"

Tras recibir el reconocimiento, el astrofísico mexicano afirmó que la UNAM participa en proyectos científicos de primer nivel y aseguró que la institución ofrece a los jóvenes la oportunidad de desarrollar su talento y contribuir al avance de la ciencia.

El investigador también consideró que este tipo de reconocimientos ayudan a visibilizar el trabajo que realizan científicos mexicanos en escenarios internacionales y a inspirar a más jóvenes a seguir una carrera en la investigación.