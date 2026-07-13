Cierra Morena filas con la presidenta en la defensa de mexicanos en el exterior

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, aseguró que ese partido se suma al llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien convocó a todas las fuerzas políticas a sumarse a las acciones de acompañamiento y de solicitud de información con la finalidad de esclarecer los hechos y garantizar la protección de nuestros connacionales.

Morena se suma al llamado de Claudia Sheinbaum para proteger a mexicanos

Ante la lamentable pérdida de 17 connacionales en centros de detención y operativos realizados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), Morena insistió en que la defensa de los mexicanos en el exterior es una causa de Estado y una responsabilidad compartida.

"Hoy es momento de dejar de lado cualquier diferencia política y actuar con un profundo sentido humanista y patriótico", sentenció.

Estrategia jurídica y acciones diplomáticas para defender a mexicanos detenidos

Luego de que la presidenta hizo un llamado a todas las fuerzas políticas y al pueblo de México para actuar con solidaridad y unidad en defensa de los mexicanos que viven en Estados Unidos, Montiel dijo que es necesario superar diferencias internas.

Detalló que el gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ya emprendió una estrategia jurídica en la que destacan la solicitud de apoyo a la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar de manera formal las denuncias correspondientes ante las fiscalías estatales y el Departamento de Justicia de EU.

Agregó que también se emprendieron acciones civiles contra las empresas que operan los centros de detención con el envío de cartas de cese y desistimiento de acciones y condiciones violatorias de los derechos humanos.

Asimismo, se anunció la solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de medidas cautelares y de protección para los connacionales en dichos centros; y la exigencia al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de garantizar la protección de los mexicanos bajo custodia de la agencia estadounidense.

"Estas acciones diplomáticas, consulares e institucionales que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para atender esta situación y brindar acompañamiento a las familias de las víctimas son un reflejo del compromiso con la protección y defensa de las y los mexicanos que viven fuera de nuestro país y que contribuyen todos los días al bienestar de sus familias, al desarrollo de México y también al de la nación vecina", concluyó.