Cierres viales por Paseo Dominical Muévete en Bici domingo 12 de julio

Como semana a semana, el Paseo Dominical Muévete en Bici, toma las calles y avenidas de la Ciudad de México para que decenas y quizá cientos de ciclistas, corredores y patinadores puedan andar sobre ruedas o hacer un poco de ejercicio sin la preocupación de tener que esquivar autos.

Sin embargo, eso genera algunos cierres viales alrededor de la CDMX. Por eso, hoy te diremos cuáles serán las vialidades cerradas, para que tomes algunas vías alternas para llegar a tiempo a tu destino este domingo 12 de julio por la mañana y hasta el medio día.

Desde las 8 de la mañana y hasta las 14:00 de la tarde la ruta principal del Paseo Dominical Muévete en Bici abarca puntos emblemáticos y abarca vialidades como:

Paseo de la Reforma

Calzada de Guadalupe

Avenida Juárez

División del Norte

Avenida Patriotismo

Alternativas viales por el paseo ciclista

Las alternativas viales para los automóviles frente al Paseo Dominical Muévete en Bici desde las 8 de la mañana y hasta las 14:00 para llegar al perímetro de cualquiera de estas zonas mencionadas, según la zona son:

Avenida de los Insurgentes

Eje Central Lázaro Cárdenas

Circuito Interior

Avenida Chapultepec

Viaducto Miguel Alemán / Río Becerra



Estas son las alternativas viales del Paseo Dominical Muévete en Bici. Foto: Nano Banana Pro

Modificaciones por el Medio Maratón

Toma en cuenta, que por la realización del Medio Maratón 2026 de la CDMX, habrá una extensión de 36 kilómetros en la ruta tradicional, por lo que la ruta cruzará por las zonas: