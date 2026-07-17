¿Por qué detuvieron a cinco policías del Sector Oasis? Esto es lo que se sabe

Un operativo encabezado por la Dirección General de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) culminó con la captura de cinco policías adscritos al Sector Oasis, quienes son investigados por su presunta participación en robos a casa habitación.

El operativo se llevó a cabo la noche del miércoles sobre Periférico Oriente Canal de San Juan, en la colonia Tepalcates, alcaldía Iztapalapa, al interior de las instalaciones del sector policial, luego de que un juez autorizara las órdenes de aprehensión derivadas de las investigaciones que se seguían en su contra.

De acuerdo con la información oficial, tres de las personas detenidas, todas mujeres, son investigadas por el delito de robo calificado. Los otros dos policías, ambos hombres, además de ese delito también enfrentan acusaciones por tentativa de homicidio calificado.

Entre los detenidos se encuentran Esteban "N", Nayeli "N", Yessica "N", Miriam "N" y otro elemento de la corporación.

Los casos que originaron la investigación

De acuerdo con La Silla Rota, las órdenes de aprehensión derivan de al menos dos investigaciones iniciadas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

El medio señala que uno de los casos ocurrió el 1 de febrero de 2023, cuando una persona fue interceptada en calles de la alcaldía Cuauhtémoc y posteriormente despojada de sus pertenencias.

Asimismo, La Silla Rota reportó que la segunda investigación está relacionada con un caso registrado en abril de 2023, en el que la víctima fue el hijo de un empresario de origen húngaro.