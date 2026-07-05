Así fue el mega operativo en la CDMX para el México vs Inglaterra

La Ciudad de México quedó blindada este domingo con más de 17 mil policías para recibir a un millón 350 mil personas que salieron a las calles para seguir el partido entre México e Inglaterra, la mayor movilización registrada durante el Mundial 2026 en la capital.

Operativo de seguridad y medidas implementadas

Tras la tragedia del 1 de julio, cuando cuatro personas murieron durante los festejos posteriores a un encuentro de la Selección Mexicana, el Gobierno capitalino reforzó el dispositivo de seguridad con cierres viales desde Circuito Interior, filtros de revisión y vigilancia permanente desde el Centro de Mando de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

El operativo concluyó con el decomiso y destrucción de 13 mil 133 latas de cerveza y 566 botellas de bebidas alcohólicas, el retiro de 925 comerciantes informales y la atención prehospitalaria de 29 personas, tres de ellas trasladadas a hospitales por intoxicación etílica.

Desde las primeras horas de la mañana comenzaron a llegar familias completas, grupos de amigos y turistas al Estadio Ciudad de México, el FIFA Fan Fest del Zócalo, Paseo de la Reforma, el Monumento a la Revolución y las explanadas habilitadas en las alcaldías para seguir el encuentro.

Conforme avanzó el día, las principales sedes comenzaron a llenarse hasta alcanzar su capacidad máxima, obligando a las autoridades a cerrar accesos, redirigir a miles de aficionados hacia otros puntos de transmisión y reforzar el despliegue conforme aumentaba la afluencia.

El operativo inició antes del mediodía con cierres escalonados desde Circuito Interior para impedir el ingreso de vehículos particulares hacia Paseo de la Reforma y privilegiar la movilidad peatonal.

En los distintos accesos fueron instalados filtros donde policías revisaban mochilas y pertenencias para impedir el ingreso de bebidas alcohólicas, envases de vidrio, latas, palos, objetos punzocortantes y cualquier artículo que representara un riesgo para los asistentes.

De manera paralela, brigadas de la Secretaría de Gobierno realizaron recorridos permanentes para inhibir la venta y el consumo de alcohol en la vía pública, además de retirar a comerciantes que ocupaban banquetas, camellones y vialidades.

Al cierre del operativo, las autoridades reportaron el decomiso y destrucción de 13 mil 133 latas de cerveza y 566 botellas de bebidas alcohólicas, así como el apercibimiento y retiro de 925 comerciantes informales en Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, el Monumento a la Revolución, el Centro Histórico y otros puntos de concentración de aficionados.

Concentración masiva y manejo de incidentes

La presión sobre las sedes aumentó conforme avanzó la tarde. El Zócalo capitalino fue el primero en alcanzar su capacidad máxima y poco después ocurrió lo mismo en el corredor del Ángel de la Independencia, la Diana Cazadora, la Glorieta del Ahuehuete, el Caballito, el Monumento a la Revolución y diversas calles del Centro Histórico.

Pese a ello, miles de personas continuaban llegando con la intención de encontrar un espacio para seguir el encuentro.

Incluso cuando el partido ya estaba en marcha, decenas de aficionados seguían intentando ingresar al Zócalo y al corredor de Paseo de la Reforma, donde la presión sobre los cercos de seguridad aumentó conforme avanzaban los minutos.

El momento de mayor tensión ocurrió en la calle de Sevilla, donde un grupo numeroso de personas corrió para intentar rebasar el cerco policiaco e ingresar al corredor del Ángel de la Independencia.

Los empujones y la estampida obligaron a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a reorganizar el dispositivo para contener el avance de la multitud.

Posteriormente, la corporación informó que no existió un rompimiento del operativo y explicó que, tras evaluar la concentración de personas en la Glorieta del Ahuehuete, decidió abrir una línea de vallas para distribuir a los asistentes sobre Paseo de la Reforma y disminuir la presión en los accesos.

La movilización también puso a prueba a los cuerpos de emergencia. Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas brindaron 29 atenciones prehospitalarias durante la jornada.

En el corredor de Paseo de la Reforma auxiliaron a 17 personas, de las cuales tres fueron trasladadas a hospitales por intoxicación etílica; otras siete recibieron atención en el FIFA Fan Fest del Zócalo y cinco más en el Estadio Ciudad de México.

Además, seis policías fueron atendidos por lesiones y malestares menores en distintos puntos del operativo, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

Entre las incidencias también se reportó el extravío de un menor de edad en las inmediaciones de la Glorieta de las Mujeres que Luchan.

Elementos de la Policía Auxiliar localizaron al niño, establecieron contacto con su padre y lo entregaron una vez que acreditó plenamente su identidad.

Con las principales sedes completamente saturadas, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, recurrió a sus redes sociales antes de que concluyera el encuentro para pedir a la población no trasladarse hacia el Centro Histórico y permanecer en las explanadas de las alcaldías.

"Hoy más que nunca necesitamos ser responsables con los resultados de este gran Mundial en la Ciudad de México. Vamos con mucha responsabilidad y a cuidarnos unos a otros. Disfrutemos en las alcaldías", publicó en sus redes a través de un video.

Brugada Molina al afirmar que la Selección Mexicana estaba "dando todo en la cancha", llamó a la ciudadanía a atender las recomendaciones de las autoridades, al advertir que el Zócalo, el corredor del Ángel de la Independencia, la Diana Cazadora, la Glorieta del Ahuehuete, el Caballito, el Monumento a la Revolución y diversas calles del Centro Histórico ya se encontraban completamente llenos, por lo que insistió en celebrar desde las sedes instaladas en las alcaldías.

Tras el silbatazo final, el despliegue de seguridad continuó durante varias horas para coordinar la salida simultánea de cientos de miles de aficionados desde el Estadio Ciudad de México, Paseo de la Reforma, el Zócalo y el resto de las sedes habilitadas.

Policías, personal de Protección Civil y brigadas de la Secretaría de Gobierno mantuvieron los cercos de seguridad, continuaron los operativos contra la venta de alcohol y el comercio informal y reforzaron la vigilancia durante el desalojo para impedir que la jornada de mayor asistencia del Mundial 2026 en la capital concluyera con una nueva tragedia.