Brugada denuncia homofobia contra Monsiváis y López Obrador

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, advirtió que existe una campaña de "mentiras" y homofobia para desacreditar al escritor Carlos Monsiváis y al expresidente Andrés Manuel López Obrador, al tiempo que alertó sobre el resurgimiento de discursos de intolerancia contra la población LGBTIQ+ en México y otras partes del mundo.

Clara Brugada denuncia campaña de homofobia y mentiras

Al asegurar que su administración no dará "un paso atrás" en la defensa de la diversidad sexual, afirmó que en los últimos días se ha visto "un lamentable espectáculo de la homofobia y la mentira de la derecha contra el gran Carlos Monsiváis y contra Andrés Manuel López Obrador".

Durante la inauguración de la Utopía Centlalli Ocotepec, en la alcaldía Magdalena Contreras, y en el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, Brugada Molina indicó que "mentiras y homofobia son las dos caras de una infame campaña" impulsada por quienes, dijo, "cada vez muestran tener menos escrúpulos y más vileza".

Agregó que esos sectores buscan "ensuciar la historia y sembrar odio", por lo que, afirmó, defender la verdad constituye "un deber democrático".

Gobierno CDMX fortalece inclusión y anuncia Espacio BeGi

Por lo anterior, advirtió que el fenómeno no se limita al ámbito nacional, pues aseguró que "en nuestro país y en el mundo soplan vientos de intolerancia" y que cada vez son más quienes buscan "apagar los colores de la diversidad" para imponer "el silencio de la discriminación y de la exclusión".

Señaló que frente a ese escenario su gobierno fortalecerá las acciones de inclusión y anunció que la nueva Utopía contará con un Espacio BeGi, donde se brindará asesoría, talleres y acompañamiento integral para la defensa de los derechos de la población LGBTIQ+.

"Desde aquí, hoy 28 de junio, alto y claro: no daremos un paso atrás en los derechos de la diversidad sexual en esta ciudad. Nadie tiene que esconderse por ser quien es; amor es amor, seas quien seas y ames a quien ames, la Ciudad de México te ama", expresó.

Brugada Molina también vinculó esas expresiones de intolerancia con lo que calificó como una campaña permanente de desinformación para desacreditar la transformación de la Ciudad de México. Afirmó que sus adversarios sostienen que su administración "solo pinta ajolotes", cuando, dijo, buscan ocultar "las más de dos mil obras" realizadas por su gobierno.

"Las mentiras hacen ruido y las obras hacen historia", hizo un llamado a los capitalinos a "no dejarse engañar", mantenerse unida, crítica y organizada para defender "la verdad y la transformación", al asegurar que las obras públicas son la respuesta a las campañas de desinformación.

La jefa de Gobierno indicó que mientras las campañas de desinformación intentan desacreditar el trabajo de su administración, las obras permanecen y mejoran la vida de millones de personas, por lo que llamó a la población a no dejarse engañar, mantenerse unida, crítica y organizada para defender "la verdad y la transformación".



Clara Brugada llama al caso de AMLO y Monsiváis, como "un lamentable espectáculo de la homofobia y la mentira". Foto: Cuartoscuro

En cuanto a la Utopía Centlalli Ocotepec, señaló que el complejo contará con un Espacio BeGi, donde se brindará asesoría, talleres y acompañamiento integral para la defensa de los derechos de la población LGBTIQ+, como parte de la estrategia de su administración para fortalecer las políticas de inclusión y garantizar el acceso a servicios para la diversidad sexual.