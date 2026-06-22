Reabren cuatro estaciones de Línea 2; anuncian renovación integral de Línea 3

Entre zonas todavía en intervención y con el anuncio de la próxima renovación integral de la Línea 3, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la reapertura de las estaciones Tasqueña, General Anaya, Ermita y Portales de la Línea 2 del Metro, una obra que acumuló dos retrasos en su inauguración y para la que se destinaron 2 mil 200 millones de pesos.

Minutos antes de la reapertura, dos personas con problemas de movilidad, una de ellas acompañada de una menor solicitaban ayuda para tratar de subir las escaleras, para acceder al Metro, sin embargo, personal del Metro confirmó que el elevador de Tasqueña destinado a facilitar el acceso de personas con movilidad reducida no funcionaba. La situación obligó a trabajadores del Sistema a ayudar a una usuaria que viajaba acompañada de una menor de edad para que pudiera ingresar a las instalaciones. Mientras tanto, en distintos puntos de las estaciones aún se realizaban trabajos de acabado.

Anuncio de renovación integral para la Línea 3

El anuncio de la Línea 3 no quedó como un tema secundario durante el evento. El secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón adelantó que será la siguiente gran intervención del Sistema de Transporte Colectivo y que el proyecto contempla una renovación integral con nuevos trenes, sustitución de vías, modernización de estaciones y obras de accesibilidad.

De Botton Falcón explicó que los preparativos para la obra ya están en marcha y que la renovación integral de la Línea 3 comenzará una vez concluida esta etapa de trabajos. La intervención contempla la sustitución de vías, la incorporación de nuevos trenes, la modernización de estaciones y obras de accesibilidad en una de las líneas con mayor demanda de la red.

Clara Brugada aseguró que el proyecto buscará realizarse sin cierres prolongados y con las menores afectaciones posibles para los usuarios. Señaló que la experiencia obtenida durante los trabajos en la Línea 2 demostró que es posible ejecutar intervenciones de gran magnitud manteniendo en operación el servicio la mayor parte del tiempo.

Detalles de la inversión y mejoras en la Línea 2

La jefa de Gobierno señaló que esa misma lógica se aplicó en la Línea 2, donde los trabajos se desarrollaron sin suspender totalmente la operación, pese a las molestias generadas por cierres parciales y adecuaciones temporales. Afirmó que la prioridad fue intervenir una de las rutas más utilizadas del sistema sin afectar por completo los traslados diarios de los usuarios.

Respecto a la inversión realizada, explicó que las estaciones reabiertas forman parte de un programa extraordinario de 2 mil 200 millones de pesos para el Metro. De ese monto, mil 500 millones provinieron de recursos federales y 700 millones fueron aportados por el Gobierno de la Ciudad de México.

Precisó que cerca de dos terceras partes de los recursos se destinaron a mantenimiento profundo de trenes, vías, sistemas eléctricos, instalaciones hidráulicas, videovigilancia y equipos de seguridad, mientras que 782 millones de pesos fueron utilizados para la renovación de estaciones dentro del programa de modernización.

Brugada Molina aprovechó también para rechazar las críticas que señalaban que los recursos estaban destinados a obras relacionadas exclusivamente con la Copa Mundial de Futbol 2026. Sostuvo que la decisión fue invertir en infraestructura permanente para el transporte público y no en proyectos temporales, por lo que los beneficios permanecerán una vez concluido el torneo.

Resaltó que las cuatro estaciones reabiertas concentran una afluencia diaria superior a 105 mil usuarios. Tan sólo Tasqueña recibe en promedio 53 mil 500 pasajeros al día; General Anaya, 21 mil; Portales, 16 mil 500; y Ermita, 13 mil usuarios.

Adrián Ruvalcaba Suárez detalló que la inversión permitió recuperar siete convoyes que se encontraban fuera de operación, con lo que la disponibilidad de trenes en la Línea 2 pasó de 27 a 34 unidades en servicio.

Añadió que los trabajos incluyeron la sustitución de sistemas de iluminación por tecnología LED, recuperación de cristales, reparación de ventiladores, cambio de rodamientos, renovación de pisos y asientos, mantenimiento a muelles, reparación de tarjetas electrónicas de tracción y la adquisición de refacciones para diferenciales y equipos de operación.

También se realizaron intervenciones en vías, transformadores eléctricos, sistemas de drenaje, protección contra incendios y videovigilancia. Entre las acciones reportadas se encuentran la instalación de mil 684 cámaras conectadas al C2 del Metro, la modernización de accesos y el mantenimiento de infraestructura eléctrica y de seguridad.