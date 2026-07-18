Brugada entrega becas a universitarios y les pide adoptar un árbol para reforestar la capital

Con la meta de sumar miles de árboles para frenar los efectos del cambio climático y ampliar las áreas verdes de la capital, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, pidió a los 100 mil beneficiarios del programa Universitarios y Universitarias en Movimiento, Becas para Transporte y Más asumir el cuidado de un árbol como parte de la estrategia de reforestación.

Clara Brugada propone cuidado de árboles a universitarios

Al presentar la propuesta ante cerca de 20 mil estudiantes reunidos en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixiuhca, explicó que el gobierno capitalino proporcionará ejemplares cuyas raíces no dañen viviendas ni infraestructura, mientras que los jóvenes deberán participar en su plantación, vigilar su desarrollo y garantizar que sobrevivan.

La intención, indicó, es aprovechar la temporada de verano para plantar el mayor número posible de árboles y evaluar su crecimiento durante el próximo año. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación será la encargada de informar a los universitarios cómo podrán incorporarse a las jornadas de reforestación.

Apoyos y nuevas infraestructuras para estudiantes universitarios

Brugada Molina afirmó que, si cada uno de los beneficiarios se hace responsable del cuidado de un árbol, la ciudad podrá incrementar de manera importante sus áreas verdes y fortalecer las acciones para enfrentar los efectos del cambio climático.

Además del apoyo para transporte, la jefa de Gobierno anunció que solicitará a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación instalar comedores populares en todas las universidades públicas de la capital para ofrecer alimentos a bajo costo a los estudiantes que permanecen durante gran parte del día en los planteles y carecen de recursos suficientes para comer.

En caso de que las instituciones educativas no cuenten con espacios para su instalación, el Gobierno de la Ciudad de México buscará inmuebles cercanos para garantizar este servicio.

Explicó que la medida forma parte de la estrategia para evitar que los problemas económicos obliguen a los jóvenes a abandonar sus estudios, al señalar que sólo uno de cada tres estudiantes que ingresa a la universidad logra concluir su formación profesional.

Recordó que la beca se entrega de manera universal a quienes estudian en una institución pública de educación superior y viven en la Ciudad de México, sin exigir promedio académico ni estudios socioeconómicos.

Adelantó que el próximo año aumentará el monto del apoyo económico y el programa alcanzará la cobertura universal para todos los universitarios que cumplan con esos requisitos.

Señaló que el objetivo es consolidar este apoyo como un derecho permanente para los estudiantes de educación superior de la capital, de la misma forma en que otros programas sociales terminaron incorporándose como derechos para la población.

Como parte de las acciones para facilitar el traslado de los universitarios, anunció que su administración construye tres nuevas líneas de Cablebús, que comunicarán Tlalpan con Ciudad Universitaria, Álvaro Obregón con Mixcoac y Milpa Alta con Tláhuac y, agregó que el próximo año iniciará la construcción de las líneas de Cuajimalpa y Xochimilco, además de ampliar en 100 kilómetros la red de transporte eléctrico de la ciudad.

También confirmó la rehabilitación integral de la Línea 3 del Metro, con una inversión de 40 mil millones de pesos y la incorporación de 45 trenes nuevos, al tiempo que garantizó que la tarifa del Sistema de Transporte Colectivo se mantendrá en cinco pesos para no afectar la economía de los usuarios.

Brugada Molina invitó además a los universitarios a hacer uso de las Utopías distribuidas en la ciudad, donde podrán acceder gratuitamente a actividades deportivas, culturales, recreativas y de formación, al considerar que estos espacios complementan la educación y fortalecen el desarrollo integral de los jóvenes.

Por su parte, el secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Pedro Moctezuma Barragán, informó que el programa representa una inversión de 866 millones de pesos y adelantó que el próximo semestre alcanzará a 200 mil estudiantes, con la meta de lograr la cobertura universal durante el siguiente año.

Aseguró que la dependencia desarrollará un sistema de mapas interactivos para que los universitarios conozcan los servicios disponibles en las Utopías y pondrá en marcha una red de radios comunitarias para fortalecer la participación y comunicación entre la comunidad estudiantil.