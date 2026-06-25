Anuncia Brugada plan integral para rescatar la ciudad lacustre de Xochimilco

La recuperación de la ciudad lacustre de Xochimilco será uno de los proyectos prioritarios del Gobierno de la Ciudad de México.

Al anunciar que en las próximas semanas presentará un programa integral para rescatar canales, chinampas e infraestructura hidráulica, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó la conclusión de la rehabilitación de embarcaderos.

Este plan abarca a Nuevo Nativitas, Las Flores y Zacapa, donde fueron invertidos 84 millones de pesos para intervenir 19 mil metros cuadrados, reconstruir 88 locales comerciales y conectar los tres puntos mediante un corredor turístico.

Clara Brugada Molina anuncia programa integral para rescatar Xochimilco

Brugada Molina explicó que la recuperación de Xochimilco no se limitará a la rehabilitación de los embarcaderos, sino que comprenderá acciones para restaurar la ciudad lacustre, recuperar los canales, mejorar la infraestructura hidráulica y atender problemas relacionados con los niveles de agua, la conservación del ecosistema y la actividad turística.

Adelantó que ese programa será presentado en las próximas semanas y será desarrollado en coordinación con distintas dependencias del Gobierno capitalino.

Como parte de ese proyecto, informó que ya comenzaron los trabajos para rehabilitar las esclusas de Hierbabuena y Miramar, con una inversión de 17 millones de pesos, además de estudios topográficos y batimétricos para recuperar los niveles de agua y mejorar la navegación en los canales.

Recordó que la rehabilitación de los embarcaderos surgió a partir de la instrucción de aprovechar el Mundial 2026 para realizar obras permanentes y no intervenciones temporales.

Señaló que los embarcaderos turísticos representan la principal puerta de entrada a una zona reconocida como sitio Ramsar por la importancia de sus humedales, Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM) por la FAO y Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1987.

Obras y acciones para la rehabilitación y conservación de Xochimilco

Las obras comprendieron la reconstrucción de 88 locales comerciales, la renovación de más de 10 mil metros cuadrados de pisos, la instalación de 96 luminarias alimentadas con energía solar, la rehabilitación de fachadas, baños, señalética y mobiliario urbano, además de un corredor peatonal que enlaza Nuevo Nativitas, Las Flores y Zacapa.

También se recuperó el entorno del restaurante Los Manantiales, considerado una de las obras más representativas del arquitecto Félix Candela.

Clara Brugada Molina destacó que la intervención incorporó sistemas de captación de agua de lluvia, biofiltros, una torre hidrobotánica, materiales reciclados y madera certificada, con lo que obtuvo una certificación de cero emisiones netas.

La transformación de los embarcaderos Nativitas, Las Flores y Zacapa se diseñó con una visión de vanguardia y sustentabilidad profunda.



Con esto, demostramos que un turismo diferente es posible en Xochimilco: regenerativo, no extractivista, que respeta el entorno, cuida la... pic.twitter.com/adq3AspEL2 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) June 25, 2026

Afirmó que este tipo de infraestructura busca demostrar que es posible desarrollar obra pública con criterios de protección ambiental y recuperación del ecosistema lacustre.

Añadió que los remeros fueron capacitados y certificados como intérpretes del patrimonio natural y cultural de Xochimilco para ofrecer información a los visitantes sobre la historia, las chinampas y el valor ambiental de la zona.

Anunció que continuarán los programas de créditos para renovar trajineras y fortalecer los comercios vinculados con la actividad turística.

La jefa de Gobierno planteó que las trajineras deberán convertirse también en un espacio para difundir la importancia histórica y ambiental de Xochimilco, por lo que propuso incorporar información sobre el origen de la ciudad lacustre y la necesidad de preservar este patrimonio.

"El futuro de la Ciudad de México pasa por recuperar su vocación lacustre", afirmó.

Brugada Molina confió en que la recuperación de la ciudad lacustre será uno de los principales legados de su administración, al mismo nivel, aseguró, que otros proyectos de infraestructura como la renovación de la Línea 3 del Metro.

Agregó que la inversión destinada a la rehabilitación de embarcaderos en Xochimilco asciende a 174 millones de pesos y adelantó que el programa integral para rescatar la zona lacustre será presentado en las próximas semanas.