Clara Brugada promulga Ley Sistema Público de Cuidados CDMX

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, promulgó la Ley del Sistema Público de Cuidados de la Ciudad de México y anunció que el Gobierno capitalino realizará la primera contabilidad oficial del valor económico del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, por lo que giró instrucciones a la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social para integrar un grupo de especialistas encargado de elaborar ese registro.

Ley reconoce derechos y busca redistribuir tareas de cuidado

Además, afirmó que la legislación garantizará derechos para las personas cuidadoras mediante acciones de capacitación, reconocimiento laboral, acceso al descanso, atención a la salud física y mental, así como tiempo libre.

Brugada Molina explicó que la nueva legislación reconoce el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado, y busca redistribuir las tareas de cuidado entre el Estado, las familias, la comunidad y el mercado, con el propósito de reducir la carga que históricamente ha recaído sobre las mujeres.

Sostuvo que se trata de una ruta para comenzar a saldar una deuda histórica y construir un sistema público de cuidados.

Infraestructura y objetivos de la nueva ley

Detalló que la ley establece como obligación permanente del Gobierno capitalino ampliar la infraestructura de cuidados mediante la construcción de 100 Utopías, 200 Casas de las Tres R, 300 Centros de Cuidado Infantil, 200 Casas de Día para personas mayores y 200 espacios para personas con discapacidad, con capacidad para atender cada año a más de 100 mil personas.

Asimismo, señaló que la ley busca desfeminizar, desfamiliarizar y desmercantilizar el trabajo de los cuidados, al establecer que esta responsabilidad debe ser compartida por toda la sociedad y no recaer exclusivamente en las mujeres.

Añadió que el nuevo marco jurídico reconoce el valor social y económico de estas labores y las incorpora como parte de la política pública de la ciudad.

Por su parte, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, afirmó que la promulgación de la ley representa el inicio de un acto de justicia para millones de personas cuidadoras, al reconocer una labor que históricamente permaneció invisibilizada y recayó principalmente en las mujeres.

Recordó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados del INEGI, en México 58 millones de personas requieren cuidados y tres de cada cuatro personas cuidadoras son mujeres.

La legisladora morenista señaló que el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado equivale al 24% del Producto Interno Bruto nacional, por lo que consideró que el cuidado debe asumirse como una responsabilidad compartida entre el Estado, las familias y la comunidad.

Castillo Juárez señaló que la Ciudad de México da un paso hacia un nuevo modelo de desarrollo con justicia social al colocar los cuidados en el centro de la política pública y destacó que la nueva legislación permitirá fortalecer la protección social y ampliar el acceso a servicios para personas cuidadoras, infancias, adultos mayores y personas con discapacidad.

Afirmó que desde el Senado acompañarán esta agenda y sostuvo que la capital se convierte en un referente nacional e internacional en la construcción de un sistema público de cuidados.