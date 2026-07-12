Clara Brugada respalda a Claudia Sheinbaum y soberanía nacional

México "no nació para obedecer a potencias ni para arrodillarse ante intereses ajenos", afirmó la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, al convocar a cerrar filas en torno a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y respaldar la defensa de la soberanía nacional frente a cualquier intento de injerencia extranjera.

Durante la inauguración de la Utopía Acatitla , en Iztapalapa , Brugada Molina afirmó que ningún proyecto con raíces en las comunidades puede ser frenado por presiones externas.

Afirmó que la Cuarta Transformación se sostiene en el respaldo de millones de personas y no en los privilegios, la influencia de grupos minoritarios o las decisiones tomadas desde las cúpulas del poder.

Clara Brugada reafirma respaldo a Claudia Sheinbaum y soberanía nacional

Aseguró que los grandes cambios del país nacieron desde los barrios, las calles y los territorios históricamente olvidados. Por ello, dijo, los gobiernos que surgen del pueblo son más sólidos que aquellos respaldados por las élites, porque tienen la fuerza de la ciudadanía.

En Iztapalapa nació la convicción de que la transformación se tenía que dar desde abajo, con las comunidades y en los territorios. Hoy inauguramos la #UTOPÍAACATITLA, un espacio con infraestructura de primer nivel y servicios 100% gratuitos.



Lo que antes eran muros y grietas,... pic.twitter.com/WIw1inBv0g — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) July 12, 2026

Dijo que los gobiernos construidos desde abajo no dependen del poder de unos cuantos, ni de los privilegios o la influencia de camarillas y minorías, sino de la esperanza y la lucha de millones de personas. "Cuando un proyecto como el nuestro echa raíces abajo, ninguna reacción desde arriba puede frenarlo, ni tampoco, y menos, la injerencia extranjera".

Brugada Molina enfatizó que "sin soberanía no hay democracia" y reiteró que México "no es ni será colonia ni protectorado de nadie", por lo que llamó a cerrar filas con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la defensa de la soberanía nacional y le envió un mensaje de respaldo: "No estás sola".

Inauguración de Utopía Acatitla impulsa desarrollo en Iztapalapa

Al asegurar que fue en Iztapalapa, una periferia históricamente olvidada, donde comenzó a construirse la convicción de que la transformación debía surgir desde las comunidades y los territorios, y no desde las élites, afirmó que desde esa zona nació la certeza de que era posible profundizar el cambio en la Ciudad de México y, posteriormente, en el país.

Señaló que durante décadas el desarrollo de la capital se concentró en las zonas de mayores privilegios, mientras las periferias fueron relegadas, por lo que los gobiernos de la transformación decidieron invertir esa lógica para convertirlas en el centro de la inversión pública y de las políticas sociales.

Como ejemplo de ese cambio, recordó que durante la administración de Claudia Sheinbaum Pardo como jefa de Gobierno se impulsaron proyectos estratégicos para el oriente de la capital, entre ellos el Cablebús, el Trolebús Elevado y diversas obras de infraestructura destinadas a mejorar la movilidad, los servicios y la calidad de vida de la población.

Afirmó que esa visión continuará con la construcción de Utopías y otras obras que acerquen derechos a las comunidades con mayores rezagos, al considerar que las mejores instalaciones y servicios públicos deben llegar precisamente a quienes durante décadas permanecieron excluidos.

Brugada Molina señaló que el respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum forma parte de la defensa de la soberanía nacional y del proyecto de transformación iniciado desde los territorios.

"Aquí está el gran pueblo de Iztapalapa, como siempre, transformando y apoyando la transformación", expresó antes de lanzar un último llamado: ¡"Que viva la soberanía nacional y que viva la transformación"!

En cuanto a la apertura de la Utopía Acatitla, complejo construido con una inversión de 119 millones de pesos para recuperar más de 16 mil metros cuadrados de espacio público en el oriente de Iztapalapa. El espacio ofrecerá de manera gratuita servicios de salud, deporte, cultura, educación, cuidados y actividades para niñas, niños, jóvenes, personas mayores y personas con discapacidad.

Brugada Molina sostuvo que las Utopías forman parte de una estrategia para revertir décadas de desigualdad en las periferias de la capital, al acercar infraestructura y servicios donde históricamente hicieron falta.

"Aquí está el gran pueblo de Iztapalapa, como siempre, transformando y apoyando la transformación", afirmó antes de concluir con un llamado a respaldar la soberanía nacional y a la presidenta Claudia Sheinbaum.