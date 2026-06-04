Acusa Sheinbaum a la CNTE de favorecer a la ultraderecha

Al elevar el tono contra los sectores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que han protagonizado actos de vandalismo durante las movilizaciones en la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que esas acciones terminan favoreciendo a la ultraderecha mexicana e incluso planteó que ambos extremos podrían coincidir en sus objetivos.

"Quienes hacen estos destrozos yo pienso que están provocando, pero al mismo tiempo hay un discurso de la ultraderecha mexicana que dice hay que actuar contra el régimen, entonces pues están haciendo un juego a la ultraderecha, si no es que son lo mismo, la verdad", declaró durante su conferencia matutina.

La declaración llega en medio de la escalada de tensión entre el gobierno federal y la CNTE, que mantiene protestas para exigir cambios al sistema de pensiones y otras demandas laborales. Mientras el movimiento busca aumentar la presión en las calles, el gobierno intenta evitar que el conflicto derive en una crisis mayor.

Sheinbaum acusa provocación

La presidenta insistió en que detrás de los disturbios existe una estrategia para empujar al gobierno a responder con fuerza pública.

"Hay mucha provocación, los extremos se juntan, ayer lo dije", sostuvo.

Sheinbaum aseguró que, pese a los bloqueos, destrozos y actos de presión, su administración no recurrirá a la represión para contener las protestas.

"Ahora, ¿qué quieren? Pues que haya represión. No va a haber represión", afirmó.

La mandataria rechazó además que las movilizaciones puedan obligar al gobierno a modificar su estrategia de contención política y diálogo, una postura que ha mantenido desde el inicio del conflicto con la Coordinadora.

El costo político del conflicto

Sobre el impacto que estas imágenes podrían tener en el extranjero, Sheinbaum minimizó el daño y volvió a atribuir las acciones a una intención de provocar al gobierno. "Es una provocación para que nosotros actuemos y reprimamos, es una provocación", respondió.

La postura presidencial busca sostener la negociación sin recurrir a operativos de desalojo, aun cuando las protestas han generado afectaciones en la capital del país.

Al mismo tiempo, coloca a los grupos más radicales de la CNTE en el mismo campo de confrontación política que la ultraderecha, una narrativa que eleva el costo político del conflicto para ambas partes.